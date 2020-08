Lebens- und Liebenswert bleiben

Der zweite „Lange Dunnschtig“ wird am 3. September in der Villinger Innenstadt stattfinden. Die Stadt VS hofft, dass zahlreiche Besucher das Angebot, länger einkaufen zu können, annehmen. Außerdem wird es am besagten Abend das ein oder andere Highlight geben.

Am 13. August fand zum ersten Mal die Veranstaltung „Langer Dunnschtig“ in der Villinger Innenstadt statt, dieser war laut der Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen Madlen Falke ein Erfolg. „Die Straßen in der Villinger Innenstadt waren gut frequentiert. Die Bürgerinnen und Bürger, die das Angebot wahrgenommen haben, haben sich entsprechend der erweiterten Einkaufszeiten gut verteilt, sodass die Besucherströme entzerrt wurden und die Corona-Auflagen somit gut umgesetzt werden konnten“, teilt sie auf Anfrage mit. Die Abendveranstaltung dient als Unterstützung für zahlreiche Händler in Villingen, denn diese hatten am 13. August bis 21 Uhr ihre Läden für Daheimgebliebene und Urlauber geöffnet. Außerdem erzählt Falke, dass dieser Abend für die Einzelhändler ein wichtiges Signal war, um zu sagen: „Wir sind wieder für euch da.“

Am 3. September geht es in die zweite Runde. Über 40 Händler laden zum „Langen Dunnschtig“ in die Innenstadt ein und öffnen ihre Geschäfte bis 21 Uhr. Laut Falke dürfen sich die Besucher auf ein Highlight freuen: „Straßenkünstler werden in der Innenstadt auftreten und für Unterhaltung bei Jung und Alt sorgen. Und vielleicht wartet auch noch die ein oder andere Überraschung auf die Besucher.“ Dennoch betont sie, dass weiterhin die Coronabedingungen eingehalten werden müssen. „Es wäre schön, wenn sich die Aktion in den nächsten Jahren etabliert und in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt stattfindet“, antwortet die Pressesprecherin auf die Frage, ob die Veranstaltung auch die nächsten Jahre stattfinden soll. Das Ziel der Stadt sei, die Aufenthaltsqualität der Villinger Innenstadt zu steigern. Sie möchte erreichen, dass Besucher „bei einem Ausflug nicht nur schnell die Einkäufe erledigen, sondern diesen vielleicht mit einem Museumsbesuch verbinden oder die historische Architektur bestaunen.“

Außerdem sei das Konzept des „Langen Dunnschtig“ noch ausbaubar, natürlich nur dann, wenn Veranstaltungen wieder wie üblich statt finden dürfen. Bei den Besuchern am 13. August sei das Angebot, länger einkaufen zu können, gut angekommen. Die Stadt hoffe darauf, dass auch an dem zweiten „Langen Dunnschtig“ zahlreiche Besucher in die Villinger Innenstadt kommen und damit „die Innenstadt so lebens- und liebenswert bleibt, wie auch schon vor Corona-Zeiten“.