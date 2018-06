(sbo) - Ein heftiger Zusammenstoß hat sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 33 bei St. Georgen ereignet.

Ersten Angaben zufolge wollte eine Autofahrerin mit ihrem Opel von Peterzell in Richtung Villingen abbiegen. An der Ampelkreuzung kam es schließlich zu einer Kollision mit einem bulgarischen Sattelzug, der in Richtung St. Georgen unterwegs war. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt, der Lastwagenfahrer kam mit dem Schrecken davon. Ob er das Rotlicht übersehen hatte, ist bislang nicht klar. Die B 33 war längere Zeit gesperrt, der Verkehr konnte aber über Peterzell weiter fließen. Die Kreuzung sorgt bereits seit geraumer Zeit für Diskussionen. Immer wieder würden vor allem Ortsfremde aus Villingen kommend die kurze Gelbphase unterschätzen, meist habe die Ampel schon auf Rot geschaltet, wenn die Fahrzeuge die Kreuzung passieren.