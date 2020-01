Der Fußball-Oberligist FC 08 Villingen bedient sich weiter beim württembergischen Landesligisten SV Zimmern. Mit dem 19-jährigen Lars Czerwonka, der in Immendingen wohnt, wechselt zur neuen Saison ein Offensivtalent vom SV Zimmern in den Friedengrund.

„Obwohl er derzeit noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert haben wir zugeschlagen, weil er ansonsten zum württembergischen Landesligisten FC Holzhausen gewechselt wäre. Wir haben Lars Czerwonka schon lange beobachtet. Er hat beim SV Zimmern eine tolle Entwicklung genommen und gilt als großes Offensivtalent“, erklärt der Villinger Sportvorstand Arash Yahyaijan das schnelle Handeln bei dieser Verpflichtung. Bereits der Vater von Lars Czerwonka, Marek, spielte beim FC 08 Villingen.

Lars Czerwonka gehörte zum talentierten 99er-Jahrgang des SV Zimmern, der vor vier Jahren in der B-Jugend den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Neben Czerwonka spielt bereits Leo Benz (aus diesem Jahrgang) beim FC 08 Villingen und hat sich dort schnell in der Defensive zur Stammkraft entwickelt. Mit Fabio Liserra wurde bereits ein weiterer Spieler des SV Zimmern für die kommende Saison verpflichtet. Liserra wechselte damals in der B-Jugend von der SpVgg Trossingen zum SV Zimmern und hat sich in dieser Saison in den Landesliga-Kader beim SVZ gespielt. Derzeit laboriert der Abwehrspieler noch an den Folgen eines Bänderrisses.