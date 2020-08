Langer Dunnschtig in der Innenstadt

Es gibt ihn wieder, den „Langen Dunnschtig“. So nämlich nennen die Villinger Händler die lange Einkaufsnacht, die nun gleich zweimal veranstaltet werden soll. Am 13. August und 3. September werden die Donnerstage zum „Langen Dunnschtig“.

Zahlreiche Händler bieten Daheimgebliebenen und Urlaubern mehr Zeit zum Einkaufen – Shoppen bis 21 Uhr ist dann angesagt. Mit der ausgedehnten Ladenschlusszeit bei den teilnehmenden Geschäften lassen sich Besucherströme entzerren und auch nach Feierabend lässt es sich entspannt durch die schöne Villinger Innenstadt bummeln. Luftballons und Plakate weisen am Langen Dunnschtig den Weg zu den geöffneten Geschäften. Jeder Kunde kann an diesem Abend die lokalen Händler mit seinem Einkauf unterstützen und trägt somit zu einer lebendigen Innenstadt bei. Denn gerade in Corona-Zeiten, in denen viele Läden für lange Zeit nicht öffnen durften, ist die Unterstützung des Handels im Heimatort enorm wichtig.

„Unsere Innenstädte sind das Herz unserer Stadt. Egal, an welchem Tag oder zu welcher Uhrzeit – die Innenstädte bieten immer eine einzigartige Atmosphäre und haben einen ganz eigenen, besonderen Charme. Aber natürlich stehen wir alle in dieser besonderen Zeit vor großen Herausforderungen. Große Feste und Veranstaltungen können nicht stattfinden und dennoch ist ,Nichts-Tun’ die schlechteste Alternative“, so Matthias Jendryschik, Leiter der Stabsstelle Stadtmarketing und Geschäftsführer der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS).

Die Aktion Langer Dunnschtig wurde in kürzester Zeit von der Stabsstelle Stadtmarketing in enger Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) und weiteren Vertretern des Einzelhandels ins Leben gerufen. „Wichtig bei der Planung war uns unbedingt die aktuellen Vorschriften und Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten und gleichzeitig ein attraktives Angebot für unsere Gäste und Heimaturlauber zu schaffen – speziell jetzt zur Ferienzeit“, so Reiner Böck vom Gewerbeverband Oberzentrum, Sparte Handel Villingen.

So lassen sich diese zwei Sommerabende auch mit einem Museumsbesuch verbinden, im abendlichen Licht lässt sich die historische Architektur noch schöner bestaunen, man kann den Abend in einem der Restaurants oder Cafés gemütlich ausklingen lassen.

Der Lange Dunnschtig ermöglicht den Besuchern mehr Flexibilität, die Einkäufe und Shopping-Trips zu planen und verteilt die Besucherzahlen auf einen größeren Zeitraum, sodass die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Gleichzeitig kommen die Gäste am Abend in den einzigartigen Genuss der Abendstimmung in der historischen Villinger Innenstadt, mit ihren prächtigen Hauptstraßen, engen Gässchen sowie den kleinen und großen Boutiquen, in denen sich so manches Schönes finden lässt.

Auch für den Stadtbezirk Schwenningen wird die Aktion ,Langer Dunnschtig’ geplant. Weitere Infos und Termine werden unter www.wtvs. de/tourismus bekanntgegeben.