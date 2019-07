Erneut haben sogenannte Landfahrer auf dem Gelände am Vorderen Stallberg campiert. Dabei soll es jedoch – im Gegensatz zu Vorfällen in der Vergangenheit – nicht zu Problemen gekommen sein.

Die Gruppe aus Großbritannien sei bis Sonntag angekündigt gewesen, teilt Stadt-Pressesprecherin Madlen Falke mit. Die Camper sind laut Auskunft der Stadt regelmäßig kontrolliert worden – dabei seien auch einige Personalien vorsorglich aufgenommen worden.

Grundsätzlich dulde die Verwaltung Gruppen des fahrenden Volks am Vorderen Stallberg, da die Fläche etwas außerhalb des städtischen Gebiets liege, so Falke. Neben regelmäßigen Kontrollen würden außerdem von manchen Landfahrer-Gruppen Kautionen eingefordert. Diese würden etwa bei einer Vermüllung der Campingfläche einbehalten. Eine solche Kaution einzutreiben, sei aber „unglaublich schwierig“, erklärt Falke weiter.

Gruppen sind oft nicht kooperativ

So seien die Gruppen nicht wirklich kooperativ im Umgang mit den Behörden.

Im vergangenen Jahr hatte eine Gruppe von Landfahrern für viel Empörung und Ärger gesorgt. Denn sie hatte nach der Abreise auf dem Gelände in der Doppelstadt jede Menge Müll und Fäkalien hinterlassen - zur Empörung von Polizei und Bürger.

Landfahrer, die auch Traveller oder Tinker genannt werden, ziehen mit modernen Zugfahrzeugen und Wohnanhängern jedes Jahr von den britischen Inseln durch Europa.

Schon in der Vergangenheit gab es Probleme mit diesen Camper-Gruppen: In der Region traten sie bereits öfters als sogenannte „Teerkolonnen“ in Erscheinung, die mit aggressivem Geschäftsgebaren von Haus zu Haus zogen und Dach- oder Hofsanierungsarbeiten anboten, um so dann an Geld zukommen.

Schon im Jahr 2018 hatte die Polizei der Stadt Villingen-Schwenningen vor betrügerischen Teerkolonnen gewarnt: Diese würden oft für minderwertige Arbeit gutes Geld kassieren.