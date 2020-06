Alle zwei Jahre lädt das städtische Forstamt die Gemeinderäte zur Bustour durch den Stadtwald ein. Am Samstag war es wieder soweit. Unter den 30 Teilnehmern waren rund 20 Stadträte, die sich über Sturmholz, Aufforstung und Borkenkäfer informierten.

So dramatisch war es noch nie: „Wir schauen in einen Abgrund“, sagte Amtsleiter Tobias Kühn angesichts des dritten Krisenjahres in Folge. Er, sein Stellvertreter Roland Brauner sowie die Revierleiter Christoph Vögele und Jörg Hammes zeigten ihre „gute Stube“ her, in der sich die Trockenheit von 2018, die Käferplage von 2019 und die drei Stürme zu Beginn diesen Jahres widerspiegeln.

Nach dreieinhalb Monaten intensivem Aufräumen durch das eigene Personal und die Stammunternehmen sei man jetzt mit der Aufarbeitung von 80 000 Festmetern plus weiteren 8000 aus den Privatwäldern fertig, berichtete Roland Brauner.

Das Problem: Der Holzmarkt ist gesättigt und die Auswirkungen von Corona legen die Waldwirtschaft zusätzlich lahm. Im Beisein von Oberbürgermeister Jürgen Roth und der Grünen-Landtagsabgeordneten Martina Braun besah sich die Gruppe das neu angelegte Nasslager in den Niederwiesen. Hier werde Sturmholz im Wert von fast 1,5 Millionen Euro gelagert, per Golfplatztechnologie beregnet und könne so ohne Qualitätsverlust drei Jahre lang vorgehalten werden. Tobias Kühn hofft jedoch, dass der derzeit „unterirdische“ Durchschnittserlös pro Festmeter vorher wieder gestiegen und der Platz Ende 2021 leer ist.

Martina Braun berichtete dazu, dass das Land den Fördersatz für die Holzeinlagerung erhöht und die Umsetzung im Schwarzwald-Baar-Kreis gut geklappt habe. Mit rund einer Million Euro Jahresüberschuss für den Stadtsäckel sei für 2020 dennoch nicht zu rechnen, kündigte Kühn an. Seit „Sabine“, „Bianca“ und „Diana“ werden in fünf Lagern – drei davon sind städtisch – 44 000 Festmeter unter Wasser und 6000 Festmeter trocken eingelagert. Letzteres ist in der Regel Kurzholz und von minderer Qualität. Ein Beispiellager besichtigten die Gemeinderäte am Stahlberg. Der Platz sei optimal, erfuhr man dazu, weil weit genug vom nächsten Wald und daher der Gefahr des Borkenkäferbefalls entfernt.

Im Neuhäuslewald wurde eine von den Stürmen kahlgeschlagene Fläche angesteuert. „Die bietet keinen Halt mehr und wird bis zur Vöhrenbacher Landstraße durchreißen“, befürchtet Christoph Vögele.

Eine Aufforstung sei unter diesen Umständen fast unmöglich. Dennoch versuche man eine Verjüngung mit unterschiedlichen Baumarten, schließlich sei man laut Gesetz zur Aufforstung innerhalb von drei Jahren verpflichtet. „Ob das gelingt, hängt aber von vielen Faktoren ab.“

Nur wenige Meter weiter bot sich den Waldbegehern dagegen ein ideales Waldbild mit unterschiedlichen Baumarten und der sichtbar nachwachsenden nächsten Generation. Einerseits „ein Geschenk der Natur“, wie Brauner schwärmte, andererseits das Ergebnis konsequenter und nachhaltiger Arbeit. Der Schlüssel dazu sei die Jagd. Grundsätzlich müsse im Stadtwald mehr Wild geschossen werden, bemängelte Brauner in Richtung Jagdpächtern, damit der Verbiss junger Bäume möglichst unterbleibe. Der Mensch könne dann durch gezielte Fällungen mit Licht und Schatten spielen und damit optimale Wuchsbedingungen schaffen.