Kunstwerke sollen Betrachtern die Augen öffnen

Die Vernissagebesucher tauchen bei der aktuellen Kunstausstellung der Waldorfschule im Umweltzentrum zu dem Klarinettenklängen von Frank Duden in ein Kunstwerk ein. Foto: Bombardi Foto: Schwarzwälder Bote

VS-Schwenningen (bom) - Im Umweltzentrum auf der Möglingshöhe präsentiert die Abschlussklasse der Waldorfschule aktuell in einer Kunstausstellung eindrucksvoll, welches Potenzial in der heutigen Jugend steckt. Getreu der Devise, der künstlerischen Freiheit ihren Lauf zu lassen, spielten in den vergangenen Wochen zehn Schüler gemäß ihrer Vorstellungen das kreative Potenzial in seiner gesamten Bandbreite aus.

Unterstützung erhielten sie von ihren Kunst- und Werklehrern Claudius Fischer und Alfred Geyer. Doch auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was Kunst ist, machten sie sich relativ selbstständig auf den Weg und zauberten eine Ausstellung aus dem Boden.

In seiner Laudatio während der Vernissage skizzierte Claudius Fischer die Kunst im Wandel der Jahrhunderte in ihrer vielseitigen Komplexität. Stets ist Kunst das, was ein Künstler daraus macht. In vergangenen Jahrhunderten bis ins 19. Jahrhundert hinein war die Kunst ein Ausdruck der Werte, welche die Gesellschaft vermittelte. Danach setzte sich langsam ein Wandel durch. Die Künstler stellten vermehrt die Werte dar, welche sie in der Gesellschaft vermissten.

Eine Suche, die bis heute immer wieder dazu führt, dass die Künstler ihr Wirken nutzen, um den Betrachtern die Augen zu öffnen. Einer dieser Künstler, dessen Wirken nun in der Ausstellung zu erleben ist, heißt Marco Weh. Er nutzte die Gelegenheit, sein Faible für unterschiedliche Kunstrichtungen in Filmsequenzen auszudrücken, die in einer komplexen Mischung zwischen virtuellem Farbenspiel und stürmischer sinfonischer Prägnanz ihre Wirkung entfalten.

Amarin Lawton wählte einen anderen Weg, seiner künstlerischen Expression freien Lauf zu lassen. Er verband sein Faible für die Musik mit einer künstlerischen Ausdrucksform, die unter dem Titel „Leben Stufe 1“ auf einem Lebenskreis mit acht embryonal sich weiter entwickelnden Skulpturen reichlich Interpretationsmöglichkeiten bietet. Lawtons Intention, sich von der Kunst inspirieren zu lassen, verfehlte ihre Wirkung nicht.

Als er nach einem eingeforderten zweiminütigen Moment der Stille auf seinem Keyboard die ersten Töne anstimmte, war ihm die Aufmerksamkeit sicher. Frank Duden fügte sich dem Keyboardspiel in der Verkleidung eines Wanderers mit Tönen auf seiner Klarinette hinzu. So entstand eine Komposition, die wie ein Dialog zweier Wanderer zwischen den Welten teils mystisch, teils meditativ seine volle Wirkung entfaltete. Dem Publikum ebneten sie den Weg, um sich voll auf das expressive Kunstwerk zu konzentrieren, das sich langsam im Kreis zu drehen schien.

Zwischen den Auftrittsplattformen der beiden ausgewählten Kunstprojekte bereitet sich eine Vielfalt ausdrucksstarker Exponate aus, in denen acht weitere Waldorf-Schüler ihrem Verständnis von Kunst eine intensive Gestalt geben.