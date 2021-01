Nachdem der süddeutsche Kunsthandwerkermarkt im Villinger Kurpark im vergangenen Jahr ausfallen musste, beginnt ab sofort die Bewerbungsphase für die 13. Auflage des Marktes, der am 3. und 4. Juli stattfinden soll.

Mit rund 70 vielfältigen Ständen und einem Rahmenprogramm für die ganze Familie gilt der Markt als besonderes Ereignis in der Doppelstadt. Organisiert wird der Kunsthandwerkermarkt von der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH in Zusammenarbeit mit der freien Kunsthandwerkervereinigung „VS-Mosaik“. Bis zum 31. März können sich Kunsthandwerker bewerben. Die Voraussetzung einer Bewerbung ist, dass alle Produkte vom Aussteller selbst handgefertigt sein müssen und nur ein Kunsthandwerksbereich angeboten wird. Um den Besuchern das Kunsthandwerk erlebbar zu machen, sind Vorführungen und insbesondere Workshops am Stand sehr willkommen. Bewerbungen mit Anschreiben und mindestens vier Fotos der Arbeiten und der Standpräsentation können an die Kunsthandwerkervereinigung „VS-Mosaik“ per E-Mail an vs-mosaik@gmx.net gesendet werden.

Aufgrund der momentanen Ausnahmesituation durch das Coronavirus ist schwer vorhersehbar, wie die Situation bis im Juli 2021 aussehen wird. „Dennoch planen wir unseren Markt mit speziellen Hygiene- und/oder Abstands-Auflagen zu veranstalten und werden Aussteller und Besucher rechtzeitig informieren“, heißt es in der Mitteilung der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH. Der Villinger Kurpark lädt an diesem Wochenende nicht nur zum Einkaufen einzigartiger Kunsthandwerke ein, sondern auch zum Mitmachen an kreativen Workshops. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. An beiden Tagen ist der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.