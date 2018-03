Kumedie bietet Zusatztermine zum Jubiläum an

Zwei weitere Termine bietet die Kumedie für ihr Jubiläumsprogramm an, und zwar am Freitag, 6. April, und Samstag, 7. April, im Villinger Ratskeller. Nachdem die Zusatztermine im März für die Vorführungen zum 20-jährigen Bestehen der Kumedie unter dem Motto „Die Welt ist bekloppt und wir auch“ bereits wieder ausverkauft sind, bieten die beiden Protagonisten Thomas Moser und Frank Blom aufgrund weiterer Nachfragen noch einmal zwei Termine im Ratskeller am 6. und 7. April an. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.