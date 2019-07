Die Villinger Kumedie spielt ab Herbst ihr neues Programm unter dem Motto „Do kasch dich ja nu no uffregge“ in ihrem „Wohnzimmer“ im Villinger Ratskeller, aber auch zwei Abende im Café Häring in Schwenningen.

Momentan wird geschrieben, geplant und geprobt, aber vor allem schon viel gelacht über das neue Programm, das nahtlos an das erfolgreiche Jubiläumsprogramm 20 Jahre Kumedie anschließen soll. Somit startet die Kumedie erneut einen Angriff auf die Lachmuskeln ihrer Gäste. Mit ihrem mittlerweile zwölften Programm wollen sie ihr Publikum zweieinhalb Stunden unterhalten, so dass die Gäste hoffentlich wieder mit dem Satz nach Hause gehen: „Ach war das wieder schön, wir konnten zweieinhalb Stunden lachen und den Alltag vergessen.“

Travestie und Kabarett

Ob aktuelle Tagespolitik, Parodie, Travestie, Gesang, Comedy, Kabarett oder einfach nur der banale Witz – alles ist in diesem neuen Programm enthalten. Thomas Moser, Frontmann und „Schwertgosch“ in einer Person, wird sich wieder „uffrege“, so dass die Adern an seinem Hals zum Bersten angespannt sein werden. Nahe am Herzinfarkt, schwitzend und keuchend wird er sich in seinen schon legendären 15 Minuten zur Freude des Publikums bis zur Erschöpfung aufregen unter dem Motto „Ich könnte Ihnen ja einmal erzählen, was mich in letzter Zeit so uffgregt hat.“

Themen gibt es ja genug, über die sich mit Sicherheit nicht nur Thomas Moser, sondern auch das Publikum immer wieder "“uffregt“. Er sieht sich als Sprachrohr der Bevölkerung und schaut deshalb das ganze Jahr sehr genau hin, über was sich der eine oder andere aufregt.

Ihm zur Seite steht wie immer Frank Blom, Trottel, Naivling, genialer Parodist und Schauspieler aber auch ein begnadeter Sänger und nicht zu vergessen der Frauenversteher schlechthin.

Karten für folgende Termine gibt es bereits für den Villinger Ratskeller am: 11., 18., 19., 25. und 26. Oktober, 8., 15. und 16. November sowie im Café Häring in Schwenningen am 22. und 23. November. Tickets gibt es beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, und im Cafe Häring in Schwenningen, Kirchstraße 7, Telefon 077 20/355 58 oder per E-Mai an th.moser@gmx.de. Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.