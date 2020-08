Bald geht es wieder los: Das Härings Kulturcafé hat im Herbst wieder seine Türen offen. Ein spannendes und abwechslungsreiches Programm wartet auf die Besucher.

Das Programm in Härings Kulturcafé findet – so die Umstände es erlauben – ab September seine Fortsetzung. An die Situation im Herbst angepasst, versteht sich von selbst. Auch im Schwenninger Kulturcafé mussten einige Konzerte seit März ausfallen. Nach der üblichen Sommerpause soll nun das bereits veröffentlichte Programm fortgesetzt werden. Die Rahmenbedingungen werden allerdings nur etwa 40 Gäste im Café zulassen.

Neustart wird am 25. September sein, an dem – wie im Programmheft abgedruckt- Ingrid Kappeler ihr Musikkabarettprogramm „VorbeischwimmerIn“ präsentieren wird. Die Kabarettistin und Therapeutin aus Pfaffenweiler hat übrigens vor einigen Wochen mit ihrem „Coronalied“ den Wettbewerb des Orchesters des Landkreises Borken (NRW) gewonnen.

Der Oktober hat es dann in sich: nachdem die Frühjahrsausgabe von „Bücher im Gespräch“ virtuell stattfinden musste, hoffen die Veranstalter von Volkshochschule und Kulturcafé, dass die nächste literarische Diskussionsrunde wie gewohnt live im Café stattfinden kann (am 16. Oktober), ebenso das Programm des HorchArt Jazzprojekts „Blues for G“ am 23. Oktober.

Zusätzlich am 9. Oktober wird Cordula Sauter aus Freiburg das vom Mai verschobene Lesungskonzert „Mehr Tango geht nicht“ über den argentinischen Komponisten Astor Piazzolla nachholen. Weitere ausgefallene Konzerte finden dann 2021 statt: „Fräulein, zwei Radler“ von Daniel Knobelspies und Wolfgang Mader aus Villingen im Februar, das Beethovenprogramm von Michael Sens im April und das Konzert des Open Source Ensembles der Musikhochschule Trossingen im Mai. Im November und Dezember dann wieder wie im Programmheft veröffentlicht: Claudia Zimmer & Band aus Tübingen mit „Stille und andere Nächte“ (13. November) sowie zum Abschluss des turbulenten Jahres „Da unten im Tale“, ein Programm des Instituts „Lied in den Jahrhunderten“ der Mushochschule Trossingen am 6. Dezember.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, weitere Karten für 2020 können im Café vorbestellt werden und sollten möglichst schon vor dem Konzerttermin abgeholt werden. Paare und Kleingruppen werden auf Wunsch tischweise gesetzt, der Rest der Besucher wird vorschriftsmäßig im Lokal platziert. Der Einlass im Café ist wie üblich eine Stunde vor Konzertbeginn, so dass keine Wartezeiten befürchtet werden müssen.