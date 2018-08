Kulinarische Köstlichkeiten auf dem Muslenplatz

Gute Nachrichten für alle Liebhaber kulinarischer Genüsse: Die Street Food Tour macht zum zweiten Mal in diesem Jahr Halt in der Neckarstadt und verwandelt den Muslenplatz v om 31. August bis zum 2. September erneut in ein Schlemmerparadies.

Damit würde die Street Food Tour zum ersten Mal an zwei Terminen innerhalb eines Jahres in der Doppelstadt haltmachen. Vor zwei Jahren hat die Veranstaltungsagentur Inter-Fest Event aus Koblenz die erste Street Food Tour auf dem Messegelände organisiert. „Wir erkundigen uns über neue, lukrative Standorte und deshalb sind wir auch damals auf Villingen-Schwenningen aufmerksam geworden“, sagt Saskia Wüst von der Veranstaltungsagentur.

Im vergangenen Jahr sind die Foodtrucks auf die Möglinshöhe gerollt, 2018 waren sie bereits im April auf dem Muslenplatz zu Besuch. „Die vergangenen Veranstaltungen sind so gut gelaufen, dass wir uns überlegt haben, gegen Jahresabschluss noch mal auf den Muslenplatz zu kommen“, sagt Wüst. VS sei immer eine erfolgreiche Stadt für die Tour gewesen, deswegen würde die Veranstaltungsagentur hier auch jederzeit gerne wieder haltmachen. Der Muslenplatz als Veranstaltungsort hat sich bewährt. Im Gegensatz zum Messegelände und der Möglingshöhe sei er „mittendrin und zu Fuß gut zu erreichen“. Jeder Platz habe natürlich seine Vor- und Nachteile, beim Muslenplatz sei auf jeden Fall die notwendige Infrastruktur gegeben.

Der Termin Ende August, Anfang September, sei bewusst gewählt worden. „Es sind zwar noch Sommerferien, aber viele Familien sind in der letzten Ferienwoche schon wieder da. Zudem ist es Ende des Sommers nicht mehr so heiß“, sagt Wüst. Aus Erfahrung würden die potenziellen Besucher bei sehr warmen Temperaturen eher das Freibad bevorzugen als auf einer Street Food Tour einen Burger zu essen. Anlässlich der Street Food Tour wird der parallel stattfindende Wochenmarkt erneut in Richtung Hockenplatz verschoben. Das bestätigt Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt. Die Stadt, so Brunner, wünscht den Veranstaltern bestes Wetter und viele hungrige Gäste, die in der Schwenninger Innenstadt von Foodtruck zu Foodtruck schlemmen können. Auf der Tour begeistern Gastronomen, mobile Garküchen und Foodtrucks mit Kochkünsten aus aller Welt und bilden zusammen einen bunten Marktplatz der Genüsse.

Entspannte Atmosphäre

Saskia Wüst kann den Besuchern schon einen kleinen Vorgeschmack geben, was sie bei der Veranstaltung in der Neckarstadt erwartet: „Was nicht fehlen darf, sind verschiedene Burgervariationen. Dann gibt es gegrillte Wildspezialitäten, vegane und vegetarische Produkte, fruchtige Cocktails, und ein absoluter Höhepunkt sind die fluffigen Bubble Waffeln, die die Besucher nach Belieben füllen können.“ Natürlich gebe es noch reichlich mehr, Wüst wolle aber die Spannung noch etwas wahren.

Die Street Food Tour, erklärt sie, ist die perfekte Veranstaltung für alle Koch- und Essbegeisterten, die in entspannter Atmosphäre bei guter Musik Spaß haben wollen. „Die Stimmung war die vergangenen Jahre immer schon super, und die VS’ler sind generell sehr probierfreudig“, sagt Wüst. Für die jüngsten Gäste wird es wieder eine Hüpfburg und Ballons geben. Auch in Offenburg macht die Street Food Tour anschließend in der näheren Umgebung noch halt. In VS-Schwenningen werden rund 25 Gastronomen teinehmen.