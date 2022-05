Künstlerin übt Kritik an Wladimir Putin

Die Textilkünstlerin Tatjana Golder aus Baden-Baden hat den Kunstpreis der Donaueschinger Regionale gewonnen. Die Jury unter der Leitung von Hohenkarpfen-Kustos Mark R. Hesslinger sprach ihr den mit 2000 Euro dotierten Preis für ihre Installation „Ein Zarenthron für einen todgeweihten Narren“ zu, ein symbolgeladenes Objekt, das deutliche Kritik an der heutigen Politik in Russland unter Wladimir Putin übt.

An der Ausstellung, die noch bis 5. Juni im Bartók-Saal der Donauhallen zu sehen ist, nehmen 67 Kunstschaffende mit 88 Bildern, 19 Objekten und Skulpturen sowie zwei Videos teil. Auch aus dem Raum Tuttlingen sind wieder Künstlerinnen und Künstler vertreten. Anna Laura Bach stammt aus Tuttlingen, lebt aber in Alfter bei Bonn, Daniel Erfle aus Emmingen-Liptingen stellt eine Papierplastik vor, der gebürtige Spaichinger Jürgen Klugmann, der in Tübingen lebt, ist ebenso präsent wie Leonhard R. Lang aus Spaichingen mit zwei Bildern seiner Serie „Lines“. Lang ist 2017 nach langer Krankheit verstorben; insofern ist die Teilnahme seiner Bilder eine Ausnahme, die die Jury zugelassen hat. Zwei Mitglieder der Tuttlinger Fotografenszene sind mit aktuellen Arbeiten dabei, Stanislaus Plewinski mit am PC bearbeiteten Bildern und Bernd Gerner mit Fine Art Prints.

Sie alle gehörten zu den insgesamt 168 Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit zusammen fast 700 Werken um die Aufnahme in die Regionale beworben hatten. Die Donaueschinger Regionale wurde 2003 gegründet, um der regionalen Gegenwartskunst als Gegenpol zu den vielfältigen Ausstellungsmöglichkeiten in den Metropolen ein Podium zu geben. Wert und Ansehen der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindenden Kunstbiennale ist kontinuierlich gewachsen. Neben den Anmeldungen von Künstlern aus den umliegenden Landkreisen kommen vermehrt Bewerbungen aus den Großstädten Baden-Württembergs.