Kuchentaxi rollt durch Tuningen

Das Jahr 2021 sollte für den Musikverein ein Besonderes werden, schließlich feiert man dieses Jahr eigentlich das 110-jährige Bestehen. Doch große Festivitäten können derzeit nicht stattfinden, und so will man zumindest mit kleineren Aktionen feiern – zum Beispiel mit dem „rollenden Kuchentaxi“.

Mit Apfel-, Rübli-, Käse-Mandarinen-, Erdbeer- und Schoko-Kirschkuchen standen am Sonntag leckere Kuchen auf dem Auswahlbogen, welcher an alle Tuninger Haushalte verteilt wurde. Bestellen konnte man diese immer zu Viertelstücken für fünf Euro.

Bei Sophia Kiefer aus dem Organisationsteam lief die Woche über das Telefon buchstäblich heiß, und das gesteckte Ziel von 50 Kuchen wurde dann auch erreicht. Eine große Helferschar hatte für Sonntag die Kuchen gebacken und im Probelokal angeliefert. Die Familie Ehler, welche nicht nur im Helferteam engagiert war, sorgte nicht nur für die Zustellung, sondern da hieß es am Sonntag auch schon früh aufstehen, denn es wurden gleich acht Kuchen gebacken.

Das Probelokal glich am Sonntagmorgen einer riesigen Bäckerei, überall standen Kuchen auf den Tischen und in den Kühlschränken. Diese wurden in Kuchenschachteln verpackt, beschriftet und mit dem Aufkleber „110 Jahre Musikverein Tuningen“ beklebt. Am Nachmittag rollten die Zustellfahrzeuge dann aus, um die gesamten Bestellungen im Ort abzugeben. Viele Familien nahmen das Angebot gerne an, ob ein Viertel oder auch hier und da eine komplette Schachtel mit vier Vierteln. Dass diese solch eine Jugendaktion super fanden, zeigte sich dann auch mit dem ein oder anderen „Trinkgeld“.

„Wir waren begeistert, wie die Aktion lief, und haben einen guten Betrag in unsere Jugendkasse bekommen“, bestätigten alle Helfer. Das Team bestand aus Bianca Bitsch, Selina und Sophia Kiefer, Sebastian Bieberstein sowie Kim und Marion Ehler.

Für den Verein stand planmäßig das Hoffest am zweiten Juliwochenende auf dem Programm, aber das hatte man bereits im Januar gestrichen. Selbst wenn sich in den nächsten sechs Wochen noch Lockerungen ergeben – für ein Fest dieser Dimension konnte man sich die Durchführung beim Musikverein nicht vorstellen. Aber auch hier will man zumindest das Handwerkervesper nicht aufgeben, das wird wie die jetzige Kuchenaktion dann in Form eines „Musikalischen Handwerkervespers“ geschehen.