Die Band „Sometimes in Nowhere“ gab ein Open-Air-Konzert und präsentierte im Kulturzentrum Klosterhof ihre bewährte Mischung. „Wir spielen nur eigene Kompositionen, aber die genial und mit viel Herz“, erklärten die Musiker.

Für Corona-Verhältnisse war das Konzert gut besucht, die Musiker haben sich längst einen Namen gemacht, dass sie in keine Schublade passen.

Gitarrist Stebi griff erst einmal zur Trompete, und los ging’s mit dem vielseitigen Sound von “Nowhere“, die doch überall zuhause sind, sogar in der französischen Sprache. Tanzen war nicht gestattet, dafür wackelten die Stühle und die Besucher, die ihre Stühle am besten in Schwingungen versetzten, konnten einen original Sometimes-Becher gewinnen. Zum Auftakt ging’s um „Die falsche Liebe“, wenn man sich in Zwillingsbrüder verliebt und sich fragen muss, wer es denn jetzt ist.

Kubanische Klänge zum lauen Sommerabend und klaren Himmel folgten. „No never ever“, also nie niemals wieder, sangen Helen und Natasa von ihrem Vokal-Wochenende in München. Das habe sie einen riesigen Batzen Kohle gekostet und alles, was ihnen der Coach beigebracht hatte, konnten sie schon, daraus entstand dann auf dem Heimweg besagtes Klagelied. „Doctor, Doctor, ich bin nicht seltsam, das sind immer die anderen“, verkündeten Helen und Natasa mit Humor und Rhythmus.

Dann wurde es leicht wehmütig und sehnsuchtsvoll im Wilden Westen am Bahnhof, an dem die Liebenden auf den letzten Zug warteten. Dann spielten sie Reggae. „Wenn Du noch etwas für mich fühlst, dann bleib bei mir“, sang Natasa, doch dann wurde es wieder rockig bis zum bluesigen Ausklang, denn um 22 Uhr mussten die Musiker trotz vieler Zugabe-Rufe ihre Instrumente einpacken. Für den gelungenen Abend sorgten Moritz am Schlagzeug, Carmen, Chris, und Andy, Gitarre, Stebi, Trompete und Gitarre sowie Helen und Natasa mit ihrem brillanten Gesang.