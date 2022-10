Kreisräte machen Bahn frei für kostenlose Grundschüler-Busse

Die Kleinstaaterei soll ein Ende haben, stattdessen vereinen die drei Landkreise ihre Busverkehr-Zonen hin zu einem riesigen Gebilde, in dem die Fahrgäste dann über die Kreisgrenzen hinweg unterwegs sein können.

Für den Schwarzwald-Baar-Kreis aber dürfte die größte Revolution eine markante Änderung für die Kleinsten sein: Grundschüler, die mehr als drei Kilometer Schulweg haben und diesen per Bus zurücklegen, sollen künftig umsonst fahren können.

Montagnachmittag befasste sich der zuständige Ausschuss des Kreistags mit dieser Innovation, die Familien im kompletten Landkreis entlasten soll. Neben den kostenlosen Monatskarten für die Grundschüler sollen mit der Einführung des neuen Tarifs auch viele Busfahrkarten für Schüler weiterführender Schulen im Preis sinken. Das Jugendticket BW kostet nämlich mit 30,40 Euro ohnehin deutlich weniger als der heutige Eigenanteil von 39,60 Euro für Schüler weiterführender Schulen.

Von einer Bezuschussung dieser Tickets will der Landkreis wegen der ohnehin günstigeren Tarife künftig also absehen und stattdessen den kostenlosen Schulbus für das Gros der Bus fahrenden Grundschüler der Klassen eins bis vier und der Grundschulförderklassen auf den Weg bringen.

"Ich glaube, es ist wichtig, das weiterzuführen", fand CDU-Kreisrat Michael Schmitt und fand es sinnvoll, dass der Landkreis mit rund einer Million Euro viel Geld für die Tarifreform in die Hand nimmt.

Maren Ott von den Grünen sah "nur Gewinner" bei der Einführung der neuen Tarifstruktur – einerseits durch die Tarifstruktur, andererseits aber auch, weil beispielsweise das dritte Kind künftig kostenlos Bus fahre. Allerdings befürchtete sich, dass durch die Drei-Kilometer-Regelung unnötig Elterntaxis zum Einsatz kommen für Familien, deren Kinder zwei bis drei Kilometer von der Grundschule entfernt leben – zwei Kilometer seien schließlich für ein kleines Kind eine möglicherweise zu große Entfernung zu sein. Laut Frank Fetzer vom Straßenverkehrsamt ist die Drei-Kilometer-Regelung jedoch kein Instrument der neuen Tarifstruktur, sondern eine grundsätzliche Mindestanforderung für die Nutzung des Schulbusses – Fälle, in welchen diese Mindestentfernung tatsächlich zu einem Problem für Familien geführt hätten, seien ihm bislang nicht bekannt.

Jedoch sei tatsächlich eine Diskussion über die Beförderung der Kindergartenkinder aufgeploppt – diese seien keine Schüler und fielen daher auch nicht in die entsprechende Satzung. Eigentlich dürften Kinder unter sechs Jahren rein rechtlich gar nicht alleine im ÖPNV befördert werden. Weil es den Bedarf aber offenbar zwischenzeitlich hier und da gebe, suchte man nach einer Lösung. Man habe man sich im Land darauf verständigt, dieselbe Kostenregelung zu finden, wie sie jeweils kreisweit für Grundschüler gelte.

Niko Reith von der FDP sah in der neuen Tarifstruktur und den dazugehörigen Regelungen ein Instrument den ÖPNV in der Region positiv nach außen zu tragen.

Die Vorschläge zur künftigen Erstattung für Schüler kamen also an – das drückte sich in einer einstimmigen Zustimmung für die vorgeschlagenen Lösungen aus, die nun nur noch durch den Kreistag bestätigt werden müssen, um zu Jahresbeginn 2023 auch tatsächlich in Kraft treten zu können. In Tuttlingen und Rottweil beraten die Kreistage demnächst, im Schwarzwald-Baar-Kreis soll die finale Entscheidung des Kreistags am 7. November fallen.