Krampfanfall verursacht Unfall

Eine 66-jährige Frau hat am Dienstag bei einer Autofahrt in Richtung Villingen gegen 11.30 Uhr einen Krampfanfall erlitten, so die Polizei. Kurz nach der Abfahrt in Richtung Feldner Mühle kam sie deshalb rechts von der Straße ab und landete mit ihrem Wagen in einem Entwässerungsgraben.

Rettungsdienst und Notarzt eilten daraufhin zur Stelle – mussten jedoch feststellen, dass sich die Fahrertür nicht öffnen ließ. Die alarmierte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle gerufen wurde, konnte schnell Abhilfe schaffen: Während die 66-Jährige vom Rettungsdienst und dem Notarzt betreut wurde, hob die Feuerwehr den Kia mithilfe eines Hebekissens an, um die Tür zu öffnen.

Den Wagen konnte die Fahrerin schließlich selbstständig verlassen. Sie kam zur weiteren Überprüfung und Untersuchung ins Klinikum. An ihrem Fahrzeug entstand ersten Informationen zufolge nur geringer Sachschaden. Die Straße musste zwischenzeitlich halbseitig gesperrt werden – die Behinderungen hielten sich jedoch in Grenzen.