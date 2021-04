Kostenlos surfen mit VS-freeWifi

Das öffentliche WLAN ist jetzt auf dem Marktplatz in VS-Schwenningen getestet worden. Öffentliches WLAN in Villingen-Schwenningen – ein Projekt, dass die Stadtverwaltung bereits seit einiger Zeit beschäftigt und auch mit großem Interesse in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ziel des Projekts ist ein flächendeckendes, bandbreitenstarkes WLAN in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

„Ich freue mich, dass wir endlich, nach längerer Vorbereitungsphase, den Testlauf am Schwenninger Marktplatz starten können. An einem Platz, der hoffentlich bald belebt sein wird, auf dem sich die Menschen aufhalten, ein Eis essen, eben den Sommer genießen. Das Smartphone ist heute nicht mehr wegzudenken – und wir wollen unseren Bürgern und Gästen auf dem Platz eine stabile Internetverbindung ermöglichen“, berichtet Oberbürgermeister Jürgen Roth. Im Oktober 2019 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass Innenstadt-Straßenleuchten über das durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar errichtete kommunale Breitbandnetz angeschlossen und das öffentliche WLAN vom Netzbetreiber Stiegeler betrieben werden soll. „Das Projekt öffentliches WLAN ist ein wahres Gemeinschaftsprojekt mit zahlreichen Projektbeteiligten“, so Roth.

Ein erster Schritt

Die Umsetzung werde nun in einem ersten Schritt am Marktplatz in VS-Schwenningen zunächst getestet. Neben der Funktionsfähigkeit soll unter anderem die Reichweite der Accesspoints und die Möglichkeit der Anbindung einer weiteren Leuchte über Funk ausprobiert werden, informiert die Stadt weiter.

Leuchten angeschlossen

Hierfür seien zwei Leuchten vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar an das kommunale Breitbandnetz mit Glasfaser angeschlossen worden. In die Leuchten der Firma Hess GmbH Licht + Form seien passgenaue Accesspoints integriert, die zuvor von der Firma Stiegeler Internet Service GmbH entsprechend konfiguriert worden seien. Eingebaut wurden die Accesspoints vergangene Woche von der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS). Weiter geht’s dann Schritt für Schritt Richtung Schwenninger Bahnhof. Das öffentliche WLAN auf dem Marktplatz in VS-Schwenningen stehe ab sofort für jedermann zur Verfügung, zeigt die Stadt weiter auf. Unter dem Namen VS-free-Wifi könne man kostenlos und unbegrenzt im Internet surfen.

Neue Mitarbeiterin

Kathrin Schöppner, seit Januar neue Mitarbeiterin im Grünflächen- und Tiefbauamt der Stadtverwaltung und Projektkoordinatorin für den Breitbandausbau in Villingen-Schwenningen, verschaffte sich ebenfalls vor Ort einen Eindruck über den Glasfaser-Einbau. Die Fachfrau bringt den Breitbandausbau in VS voran, durch eigene städtische Projekte sowie durch die Koordination der verschiedenen Projekte vom Straßenbau, über Versorgungsleitungen, bis hin zu Breitbandausbauarbeiten Dritter. Kathrin Schöppner prüft und steuert dabei die Mitverlegung des Breitbandnetzes über den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar zentral für die Stadt. „Ein großes Dankeschön gilt auch den Kollegen des Zweckverbandes Breitbandversorgung und vor allem der Firma Stiegeler“, so Roth.