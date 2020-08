Sie hat sich zu einem Magnet für Besucher aus der Region entwickelt, die Lichternacht in Villingen. Doch ist ein solches Event während der Corona-Krise angesagt?

Diese Frage haben sich auch Rainer Böck von der Villinger Handelssparte im Gewerbeverband Oberzentrum Villingen-Schwenningen und seine Mitstreiter gestellt. „Seit Wochen diskutieren wir intensiv über die Durchführbarkeit der Lichternacht“, erklärt er in einem Rundbrief an die Mitglieder zu dem für den 6. November geplanten Event. „Das Ergebnis lautet trotz aller Bedenken: Dieses Fest soll gemacht werden.“

Der Grund ist klar: Die Krise kostete Kaufkraft und Kunden, nach wie vor ist Zurückhaltung im Konsum zu spüren, auch angesichts der für viele Arbeitnehmer unklaren finanziellen Lage. Und doch gilt: „nsere Stadt muss lebenswert und attraktiv bleiben“ so Böck, überzeugt davon, dass „ur noch den Kopf in den Sand zu stecken auch nicht die richtige Entscheidung“ist. Die Lichternacht brachte in der Vergangenheit viel positive Resonanz von Bürgern, aber auch Auswärtigen, erinnert Böck. „Bereits jetzt hat das Lichterfest einen super Stellenwert für Villingen erlangt.“ Immerhin sei die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften in den Geschäften bei der Veranstaltung problemlos möglich. „Zudem ist unsere Innenstadt so groß, dass die Besucher nicht zu eng stehen.“ Und auch die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningens sieht es offenbar unproblematisch und erteilte zwischenzeitlich grünes Licht für die Veranstaltung, „nach aktuellem Stand der Corona-Verordnung“.

Mit Vollgas knien die Händler sich nun in die Vorbereitungen. „Tragen auch Sie zu einer lebendigen Innenstadt bei und unterstützen die Lichternacht“, wirbt Böck um die Teilnahme an der Veranstaltung „Villingen im Licht“, die bis 23 Uhr am 6. November dauern soll. Lichtpaten werden gesucht, denn wieder sollen mit der Firma Airlight, die die Outdoor-Licht-Installationen produziert und in Deutschland vertreibt, leuchtende Blickfänge in den Einkaufsstraßen aufgestellt werden. Der GVO gehöre, freut sich Böck, „zu einem kleinen Kreis engagierter Gewerbevereine“, die die Installationen zu besonderen Konditionen erhalten. „Es gibt nur wenige Städte in Deutschland die dieses Privileg wie Villingen besitzen so unterstützt zu werden.“

Aber: Es bedarf der Mitwirkung der Gewerbetreibenden, die die Airlight-Objekte buchen können – gegebenenfalls auch gemeinsam mit benachbarten Geschäften, um vor ihrer Ladentür ein solches Objekt aufstellen zu lassen. Zudem sollen Kerzen auf den Simsen der ersten Etagen eine heimelige Atmosphäre schaffen. Einige Baumgruppen sowie die drei Stadttore werden in der jeweiligen Ziffernblattfarbe angestrahlt, Marktplatz und die untere Niedere Straße sollen mit Lichtobjekten bestückt sein. Nachdem die Rietstraße fertig ist und noch leider kein Straßenfest durchgeführt werden konnte, „bitten wir die Händler jetzt bei dieser Aktion mitzumachen“, betont Böck in Vorfreude auf viele Anmeldungen, die noch bis zum 30. August möglich sind. Aktionen wie diese nämlich stehen gerade in besonderen Zeiten wie diesen auch unter einem besonderen Licht.