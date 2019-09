Der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) und die Initiative Erfurter Kreuz wollen zusammenarbeiten: Die beiden regional aktiven Gewerbe- und Industrieverbände beschlossen, einen Kooperationsvertrag zu schließen.

Ziel der Zusammenarbeit soll zum einen der regelmäßige Erfahrungsaustausch, zum anderen aber auch die Umsetzung gemeinsamer Projekte sein. Dies wurde nach dem Besuch einer Delegation aus dem thüringischen Arnstadt in Schwenningen vereinbart.

Die fünfköpfige Delegation des Verbands „Initiative Erfurter Kreuz“, die in den Räumen der ISGUS GmbH auf Vorstandsmitglieder des GVO traf, war auf Einladung der Doppelstädter zu einem Informationsbesuch angereist: Bereits im Januar hatte sich eine GVO-Delegation mit Präsident Gerhard Waldmann zu einem Informationsbesuch nach Arnstadt begeben und kehrte nach dem Kennenlernbesuch mit vielen Impulsen für die eigene Arbeit im Verband zurück.

Der Tagesbesuch der Thüringer entwickelte sich zu einem intensiven Austausch: So berichteten beide Verbände über ihre aktuellen Aktivitäten und Herausforderungen. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die Strukturen und Möglichkeiten der beiden Vereine durchaus verschieden sind, aber dennoch viele Anknüpfungspunkte existieren, um im Dialog und mit Kooperation voneinander zu profitieren. Auch auf persönlicher Ebene verstanden sich die Teilnehmer dieses Treffens, das unter anderem auch eine kleine Führung durch das ISGUS-Unternehmensmuseum umfasste.

Als Ergebnis dieses neuerlichen Zusammentreffens nahmen beide Verbände die Idee mit, bis Ende des ersten Quartals 2020 konkrete Schritte für eine regelmäßige Zusammenarbeit einzuleiten. Kern dieser Idee ist ein Kooperationsvertrag, der dieser neuen Partnerschaft ein Fundament geben soll. Darauf basierend sind bereits erste gemeinsame Aktivitäten angedacht: So wurde in der Runde die Idee geboren, gemeinsam hochkarätige Speaker zu relevanten Themen zu buchen, also Veranstaltungsformate gemeinsam zu kreieren, die an den Standorten Villingen-Schwenningen und Arnstadt jeweils gespiegelt stattfinden sollen. Weitere Impulse für Synergien zwischen den beiden Verbänden sollen folgen.