Mit dem Meisterkonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und Klarinettist Kinan Azmeh startet die neue Spielzeit am 27. September, um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus. Werke von Aaron Copland und Samuel Barber sowie eine zeitgenössische Komposition von Kareem Roustom stehen auf dem Programm. Eine Konzerteinführung gibt es um 19.15 Uhr im Raum „Aktionen 1“.

Samuel Barber und Aaron Copland gelten als „Gründerväter“ der amerikanischen Sinfonik. Barber zählt zu den bekanntesten Komponisten des 20. Jahrhunderts und erhielt für zwei seiner Werke den Pulitzer Preis für Musik. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen interpretiert die Ouvertüre „The School for Scandal“, Barbers erstes Werk für Orchester, das er im Alter von 21 Jahren während seiner Studien in Philadelphia komponierte. Das 1933 uraufgeführte Stück festigte seine nationale Reputation und entwickelte sich in den 50ern zu einem beliebten Orchesterwerk.

Auch Aaron Copland, dessen Eltern vor seiner Geburt aus Litauen in die USA eingewandert waren, gilt wie Barber als einer der wichtigsten Vertreter der amerikanischen Moderne. Seine 3. Sinfonie wurde schon nach der Uraufführung 1946 als „großartigste amerikanische Sinfonie “ bezeichnet. Leonard Bernstein, der als Interpret des Werks gilt, stellte fest: „Diese Sinfonie ist zu einem amerikanischen Monument geworden“.

Der syrisch-amerikanische Komponist, Kareem Roustom, steht wie Barber und Copland für ein umfassendes, weltoffenes Amerika und gilt als einer der profiliertesten Tonschöpfer aus dem Mittleren Osten. Seine farbenfrohe „bilinguale“ Musik ist oftmals inspiriert von Literatur und dem aktuellen Zeitgeschehen. So basiert „Adrift on the Wine-Dark Sea“ auf Homers „Odyssee“ und der wahren Geschichte des Flüchtlingsmädchens Doaa, das 2015 voller Hoffnung ein überfülltes Boot Richtung Westen bestieg und nach dessen Untergang tagelang auf offener See trieb (engl. „adrift“).