Die Ermittlungen um Boki sind hierzulande längst eingetütet. Klar ist: Boki wird per internationalem Haftbefehl wegen Zwangsprostitution, Menschenhandels und Steuerhinterziehung gesucht. Tatorte waren unter anderem Bokis Bordells in Villingen-Schwenningen – eines davon, das 2009 im Zentrum der Razzia stand, ist noch heute in Betrieb.

So groß angelegt der Zugriff der Ermittler damals auch war – Boki selbst ging ihnen nicht ins Netz. Er hatte Wind von der geplanten Festnahme bekommen und sich rechtzeitig ins Ausland abgesetzt. Dort, in seiner Heimat Bosnien, ist er seither für die deutsche Justiz nicht greifbar. Trotz internationalen Haftbefehls. „Da werden Verhandlungen geführt, immer wieder“, bestätigte Polizeisprecher Dieter Popp bereits im vergangenen Jahr. Doch diese führten nicht zum Erfolg – nicht einmal zu Beginn dieser Woche, als Boki gemeinsam mit seinem Bruder Nermin im Zusammenhang mit einem ganz anderen mutmaßlichen Delikt in Bosnien festgenommen worden ist.

Denn kurz bevor nahe der Stadt Banja Luka im Norden von Bosnien-Herzegowina der bekannte Geschäftsführer eines Sicherheitsdienstes und einer Bäckerei nach einem heftigen Schusswechsel umgebracht wurde, sollen die Brüder Kontakt mit den mutmaßlichen Tätern gehabt haben. Bei dem überfallähnlichen Angriff am Montagabend war neben dem Geschäftsmann auch sein Leibwächter und einer der Täter erschossen worden.

Aufgrund der Verbindung zu der von den bosnischen Behörden als Mord gewerteten Tat seien die Culums 50 Kilometer vom Tatort den Behörden ins Netz gegangen, wie bosnische Medien berichteten. 24 Stunden später seien sie jedoch nach Auskunft des dortigen Polizeidirektors wieder in Freiheit entlassen worden – und zwar aus „rechtlichen Gründen“.

Bei der Staatsanwaltschaft Konstanz, die den Haftbefehl gegen Boki aufgrund seiner Taten in Deutschland erwirkt hatte – sind die Vorgänge in Bosnien aber nicht bekannt. „Darüber liegen uns keine Erkenntnisse vor“, erklärt Pressesprecher Andreas Mathy. Es würde seit der Flucht von Culum in seine Heimat ein Auslieferungsersuchen geben, welches jedoch bislang ohne Erfolg blieb.

Bei der Polizeiaktion „Ezel“ gerät Boki erneut ins Visier der Ermittler Der Gründer der Tribuns, der Ex-Boxweltmeister Boki aus dem ehemaligen Jugoslawien, und sein Cousin Dado, der bei seinen Geschäften im doppelstädtischen Rotlichtmilieu seine rechte Hand gewesen sein soll, lassen es sich indes weiterhin in einem Dorf in Bosnien-Herzegowina gut gehen. Er soll dort Inhaber eines Sägewerks und Großgrundbesitzer mit entsprechenden Immobilien sein. Jedoch sind seine kriminellen Machenschaften, die ihm in Deutschland vorgeworfen werden, mittlerweile auch in seiner Heimat bekannt.

Er konnte sich damals, Ende 2014, jedoch erneut der Festnahme entziehen. Auf Bildern zu der damaligen Polizeiaktion ist derweil ein Porsche mit VS-Kennzeichen zu sehen, welches offenbar Boki gehört – diesen Schluss lassen zumindest die Initialien „BO“ im Kennzeichen zu. Immer wieder tauchen im Internet zudem selbstgedrehte Filmchen auf von dicken Autos und harten Boxtrainings der selbst ernannten, angeblich harmlosen Bruderschaft, bei der es nur um Freundschaft, nicht aber um Geschäfte gehe, wie Boki in einem Interview betonte. Einblicke in das neue Leben des einstigen Zuhälters, die für seine Opfer blanker Hohn sein müssen.

Sie mussten ihr altes Leben längst ganz weit hinter sich lassen, verstecken sich unter einer neuen Identität und tragen das ihnen zugefügte Leid doch noch immer ganz tief in sich. Systematisch seien Frauen als Prostituierte gehalten worden, „bis man nichts mehr reinbringt“, wenn sie alt und verbraucht geworden sind. Und wer nicht spurte? „Dann wurdest du halt geschlagen“, und dabei sollte man am besten „nicht laut sein“, andernfalls sei ihnen der Mund zugehalten oder ein Kissen über den Kopf gezogen worden. Und notfalls sei man eben in den Wald gefahren worden, „da kannst Du so laut schreien wie Du willst“, habe man zu ihnen gesagt.

Frauen seien systematisch als Prostituierte gehalten worden In VS gab der Verein „Frauen helfen Frauen“ den gedemütigten und ausgebeuteten Frauen aus Bokis Bordellen eine Stimme. Die Aufarbeitung dessen, was Boki und seinen Handlangern zur Last gelegt wird, wäre in den Augen des Vereins dennoch immens wichtig. Hier hofft man, dass die Ermittlungen rund um die Festnahme Bokis am Dienstag doch noch die Auslieferung des Rotlichtkönigs nach Deutschland zur Folge hat.