Unter Leitung der „Ermittlungsgruppe Rauschgift Schwarzwald-Baar-Heuberg“ hat am Donnerstagmorgen in der Walther-Rathenau-Straße in VS-Schwenningen ein polizeilicher Einsatz gegen die Drogenkriminalität stattgefunden. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Tuttlingen mit.

Seit Oktober vergangenen Jahres ermitteln die Beamten gegen mehrere Personen, wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Mit über 20 Beamten wurde der Gebäudekomplex nach Drogen durchsucht. Bei der Durchsuchungsaktion stellten die Ermittler rund ein Kilogramm Amphetamin und mehrere hundert Gramm Kokain sicher. Zwei Männer im Alter von 40 und 26 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten.