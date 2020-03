In der Brigach soll eine Wassertretstelle eingerichtet werden – das zumindest schwebt dem Kneippverein vor, der einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Bertold Ummenhofer, Stadtrat der Freien Wähler, brachte einen Antrag auf Prüfung des Anliegens und Einrichtung einer Wassertretstelle am Mittwoch in den Verwaltungsausschuss ein.

Bereits 2015 hatten die Freien Wähler eine Wassertretstelle beantragt. Damals sollte sie in den Ringanlagen entstehen. Aber: Die Kosten waren letztlich zu hoch. Herstellungskosten in Höhe von 12 000 Euro sowie für das Armbad weitere 3000 Euro schlugen zu Buche, zusätzlich zu Tiefbauarbeiten. Zwischen 30 000 und 50 000 Euro sollte das Ganze kosten. Zuviel zum damaligen Zeitpunkt, weshalb von dem Antrag Abstand genommen worden war.

Der neuerliche Anlauf nun soll durch sehr geringe Investitionskosten erfolgversprechender sein, meint Ummenhofer. Es würden lediglich ein Handlauf sowie eine Bodenplatte gefallen, keine Folgekosten.

Zur Finanzierung bietet der Verein an, auch eine Spendenaktion ins Leben zu rufen.