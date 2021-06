Kneippbad in Villingen startet in Saison

Das Kneippbad in Villingen öffnet am Mittwoch, 2. Juni, seine Tore. Ein bewährtes Pandemiekonzept kommt zum Einsatz.

In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter der Bäder Villingen-Schwenningen GmbH fleißig gearbeitet und das Kneippbad für einen eventuellen Start in die Freibadsaison vorbereitet. „Wir freuen uns sehr auf die Badesaison und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben perfekte Arbeit geleistet und das Kneippbad für den Saisonstart gerichtet“, erklärt BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter. Allerdings gilt, dass „der Start und der weitere Verlauf der Saison von den Inzidenzzahlen abhängig sind“, so Köngeter. „Sobald dieser Wert wieder über 100 klettert, müssen wir das Kneippbad leider wieder schließen.“

Das bewährte Pandemiekonzept von 2020 wird mit einigen Ergänzungen beibehalten. Neu ist, dass Besucher am Eingang einen Nachweis erbringen müssen, ob sie geimpft oder genesen sind. Zusätzlich erhält Zugang, wer einen tagesaktuellen Test eines Testzentrums vorweisen kann.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Eintrittskarten gibt es online und je nach Verfügbarkeit an der Tageskassen, maximale Anzahl der Badegäste: 600.

Abstand halten, Hygiene beachten, Maske tragen bei einem Abstand von unter 1,50 Metern.

Vier Bahnen werden für Schwimmer zur Verfügung stehen. Beschränkung der Personen im Wasser: maximal 100 Schwimmer im Schwimmerbecken, im Becken für Kleinkinder maximal 25 Personen, im Nicht-Schwimmerbecken bis zu 60 Personen.

Jeder Besucher muss einen Personalausweis mitbringen und beim Einlass seine Daten hinterlegen.

Geimpfte müssen ihren Impfpass mitbringen, Genesene einen Nachweis des Gesundheitsamtes, der nicht älter als sechs Monate ist.

Ein negativer Test gilt auch. Dieser muss mit einem schriftlichen Nachweis belegt werden und darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Kinder unter sechs Jahre sind von der Nachweispflicht befreit. Ab sechs Jahren muss ein negativer Schnelltest einer Teststation vorgelegt werden. Ein selbst durchgeführter Schnelltest ist nicht zulässig.

Das Kneippbad hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.