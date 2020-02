In der einen Ecke hängt eine Scheme, die auf den Feinschliff wartet. Im anderen Raum trocknen gefasste Exemplare. Das glatte Gesicht des Villinger Narros ist ebenso zu finden wie ein griesgrämiger Surhebel. Thomas Straub und Jessica Twitchell haben sie jeweils in vielen Stunden geschaffen. Eine Arbeit, in der beide die Leidenschaften für die Kunst und das Schemenschnitzen verbinden.

In seiner Jugend habe er mit der Fasnet wenig am Hut gehabt, gibt Thomas Straub zu, der in Pfaffenweiler aufgewachsen und in Villingen zur Schule gegangen ist. Nach der dreijährigen Ausbildung an der Bildhauerschule in Oberammergau wollte er sein Wissen weiter vertiefen, studierte Kunst in Nürnberg, Helsinki und Karlsruhe – und traf an der Kunstakademie auf Jessica Twitchell aus der Rhön, die einen ähnlichen Weg hinter sich und Holzbildhauerei in Bischofsheim gelernt hatte.

Während des Zivildiensts an der Feldner Mühle kam Straub in Kontakt mit Lambert Hermle, der Lehrer an der Christy-Brown-Schule war. Er habe ihn immer motiviert, sich als Schemen-Schnitzer zu versuchen. Als er sich 2007 nach dem Studium schließlich zu diesem Schritt entschloss, sei Hermle ihm als Förderer zur Seite gestanden, habe ihn beraten und positiv kritisiert, schildert Straub seinen Werdegang. Denn es sei nicht einfach, sich dieser Fasnetskultur in Villingen zu nähern, es gelte, den historischen Vorbildern beispielsweise von Dominikus Acker- mann, genannt Ölmüller, oder Josef Ummenhofer nahezukommen, ohne sie zu kopieren. Er hat sich die Geschichte über die Literatur zur Villinget Fasnet und ihren Schemen angeeignet, sich mit Kollegen bei den Schemenschnitzer- und Häsmalerabenden der Narrozunft ausgetauscht. Inzwischen habe er seinen Weg gefunden, diese Tradition lebendig zu halten und den Schemen dennoch seine eigene Handschrift zu geben.

Ebenso seine Lebensgefährtin. „Ich habe eine Zeit lang beim Schleifen und Aushöhlen ausgeholfen“, berichtet Jessica Twitchell von den ersten Berührungspunkten mit Straubs Werken. Eines Tages seien Freunde auf sie zugekommen, ob sie eine Morbili-Scheme anfertigen könnte. Dass sie ihr dieses Vertrauen entgegengebracht haben, freut sie noch heute. Entdeckte sie so doch ihr eigenes Talent fürs Schemen-Schnitzen und die Villinger Fasnet.

Längst beherrscht sie alle Spielarten vom Narro und Surhebel bis zum Morbili und der Altvillingerin. Das Thema Masken taucht zudem in anderen Kunstobjekten des Bildhauerpaares auf.

Die beiden sind glücklich darüber, dass sich diese zwei wichtigen Bereiche ihres Lebens so gut ergänzen – und dass sie nach acht Jahren in Köln mit ihren mittlerweile zwei Kindern in St. Georgen eine geeignete Wohnung samt Werkstatt in einer ehemaligen Metalldreherei gefunden haben. So können sie sich der Schnitzerei oder dem Restaurieren lädierter Schemen widmen, sobald es bei einem künstlerischen Projekt Leerlauf gibt. Obwohl sie den zeitlichen Spielraum haben, gibt es auch bei ihnen eine Warteliste für Interessenten: fünf Jahre bei Thomas Straub und bis zu zwei Jahre bei Jessica Twitchell. Ihre Auftraggeber lernen die Holzbildhauer gerne in einem Gespräch kennen und geben ihnen später teilweise die Möglichkeit, den Entstehungsprozess ihrer Scheme weiter zu verfolgen.

Mit einem Klotz aus Lindenholz fängt Thomas Straub an, er sägt ein Oval aus und spannt es in den Schnitzbock ein. Zunächst heißt es, die Nase als höchsten Punkt zu schaffen, Kinn und Stirn folgen. Nach und nach gewinnt das Holz ein Gesicht, je nach Figur mit tiefen Furchen und Falten. Ist die äußere Form herausgearbeitet, kommt eine diffizile Arbeit: das Aushöhlen. Drei bis fünf Millimeter beträgt die Wandstärke, da verlässt sich Straub auf seine Fingerspitzen als Maßstab. „So entsteht der gute Resonanzboden, damit die Maschgere ihr Gegenüber strählen können“, erläutert er.

Geben manche Schemenschnitzer ihr Werk jetzt aus der Hand, machen sich Jessica Twitchell und Thomas Straub selbst ans Fassmalen. Sie tragen Leimtränke und Kreidegrund auf, aus vier Schichten besteht der Hautton, dann gewinnt der ehemalige Holzklotz sein Eigenleben mit roten Backen, Lippen, den Farbverläufen im Gesicht und den typischen Schönheitsflecken. Zum Schluss verewigen sich die beiden mit dem Fassmalerzeichen, das ebenso wie die Signatur im Inneren auf den Künstler verweist, und versehen die Scheme innen und außen zum Schutz mit Klarlack. Beim letzten Arbeitsschritt kommt Thomas Straubs Mutter Ursula ins Spiel: Sie versieht die Schemen mit dem Kranz aus Rosshaar. Die Scheme stammt also aus Familienhand.

Nun wartet auf sie der schönste Moment: die Übergabe ihres Werks an die Maschgere. „Es ist wunderbar, wenn wir anderen eine Freude bereiten können“, bringt es Thomas Straub auf den Punkt. Das zweite Standbein neben der Kunst hat sich als Herzenssache für ihn und seine Partnerin entwickelt. Wenn am Fasnetsmentig der Narromarsch erklingt und der historische Umzug der Narrozunft beginnt, sind die zwei irgendwo inkognito in der Menge unterwegs. „Für interne Studien“, erklärt Jessica Twitchell mit einem Lächeln. Längst hat sie der Fasnetvirus gepackt. Und manchmal erleben sie ganz besondere Augenblicke: Sie entdecken ihre Schemen auf der Straße. „Es ist toll zu sehen, dass ihnen jemand anders Leben einhaucht“, beschreibt Thomas Straub das Gefühl, dass die geschnitzten Werke nicht mehr in einer Ecke im Atelier gefangen sind, sondern ihre wahre Bestimmung bei der Villinger Fasnet gefunden haben.