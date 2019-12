Bei ihrer Eröffnung am Samstag ist die neue Boulder- und Kletterhalle „blocwald“ im Klosterhof fast überrollt worden. Überwältigend viele kleine und große Kletterer wollten bei freien Eintritt die neue Attraktion der Doppelstadt kennenlernen und auch gleich ausprobieren.

Miteigentümer Thomas Kohler und Betriebsleiter Falko Gronmaier hatten mit ihrem Team alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm gerecht zu werden. Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth ließ sich das Ereignis nicht entgehen, und sprach vom Hallenbau als attraktive Abrundung des Angebots im Wettkampf- und Freizeitsport. Es gehe geradezu eine Symbolkraft aus von dem mittig zwischen Villingen und Schwenningen gelegenen „blocwald“, der ab Januar mit dem neuen Buslinientakt von beiden Seiten aus halbstündig zu erreichen ist. „Wir sind dankbar, dass wir die Halle hierher bekommen haben.“

Thomas Kohler lobte die „vielen Vorteile“ des Klosterhofareals, die ihn und seine Familie nach längerer Suche schließlich zum Bau veranlasst hatten. Mit dem Jugend- und Kulturzentrum, dem Skaterpark und demnächst wohl auch der Jugendverkehrsschule als Nachbarn, mehreren Hochschulen in der Umgebung sowie überregional guter Erreichbarkeit und genügend Parkplätzen treffe man auf die ideale Umgebung für eine Kletterhalle. Im „blocwald“ stehen den Sportlern über 100 Boulder- und mehr als 40 Seilrouten zur Verfügung, die wöchentlich vom dafür angestellten Routenschrauber Jakub Jurek neu verlegt werden.

Für die Boulderer geht es dabei bis auf 4,50 Meter, für die Seilkletterer 15 Meter in die Höhe. Das bislang achtköpfige blocwald-Team werde bald noch um Trainer ergänzt, stellte Falko Gronmaier in Aussicht. Ab Februar werde man dann Kursangebote machen können. Die Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins ist Kooperationspartner und beginnt mit einem ausgebauten Kursprogramm dagegen schon im Januar, kündigte der Vorsitzende Peter Müller an.

Die Halle sei auch etwas für blutige Anfänger, versichert Gronmaier. Für Kinder gibt es ohnehin einen eigenen Bereich, aber auch für Erwachsene sind leichte Routen – wie eine Leiter – geschraubt. Noch nicht ganz vollständig, aber schon nutzbar ist ein separater Kraftbereich, in dem man seine Arm- und Fingerkräfte trainieren kann.

Gedacht sei an Kooperationen mit Schulen, die ihren Schülern AGs anbieten wollen, und Arbeitgebern, die sich um die Fitness ihrer Mitarbeiter bemühen. Zur Eröffnung schenken die Hallenbetreiber ihren Gästen Öffnungszeiten. Ab sofort und auch über die Weihnachtsfeiertage ist „blocwald“ täglich ab 10 Uhr geöffnet.