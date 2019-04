Kleingärtner blicken auf 50 Jahre Vereinstätigkeit zurück

Die Kleingärtner im Gunnental in VS-Schwenningen feiern im Sommer ihren 50. Geburtstag. Doch nicht nur das war Thema bei der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung.

Sie setzen sich mit Nachdruck für eine Wiederverpachtung ihres beliebten „Gasthauses Gunnental“ ein. Seit Jahresende steht die Vereinsgaststätte ohne Pächter da, was von den Mitgliedern Mehrarbeit bezüglich des Unterhalts abverlangt. Größere Reparaturen stehen keine an.

Gespräche mit Interessenten an einer Pacht stehen noch aus. Dennoch lädt der Vorsitzende Wolfgang Fürstenberg Wirtshausbetreiber, die an einer Pacht der idyllisch gelegenen Vereinsgaststätte interessiert sind, ein, sich zu melden.

Im Jahr 1969 war der Spatenstich für die Kleingartenanlage, die ihr Jubiläum innerhalb einer erweiterten Sommerhockete am 20. Juli im kleineren Stil feiern möchte. Ein positives Resümee der Begehung von 81 Kleingartenanlagen zog der Gartenausschuss unter der Leitung von Alfred Engelhardt.

Die Kleingartenanlage im Gunnental gilt nicht zuletzt dank des Engagements, das die Gärtner in die Pflege ihrer Anlagen investieren, als ein Freizeitidyll, das es ihnen ermöglicht, für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen. An sieben Samstagen trafen sich die Kleingärtner, um in 668 Stunden die Anlage in einem Topzustand zu erhalten. Zu den gemeinschaftlichen Arbeiten zählten die Bepflanzung und Pflege der Blumenrabatte im öffentlichen Teil der Anlage, der Unterhalt und die Wartung der sanitären Anlage, des Spielplatzes und der Wege, die Ausbesserung des Außenzauns und andere Instandhaltungsarbeiten. Ausschussvorsitzender Engelhardt hob Waldemar Schön, Werner Krause, Dietmar Kaltenmark und Hans Rössel als fleißigste Helfer hervor, deren gemeinschaftliches Arbeitspensum weit über den geforderten acht Stunden lag.

Im vergangenen Jahr verzeichneten die Kleingärtner sechs Pächterwechsel, wobei sich die Übergabe nicht immer einfach gestaltete. Der Rekordsommer löste eine Trockenperiode aus, die auch von den Kleingärtnern einiges abverlangte. Der Wasserverbrauch stieg deutlich an. In diesem Zusammenhang erinnerte Engelhardt daran, dass die Bewässerung der Gärten über Brauchwasser erfolge, das sich nur im abgekochten Zustand als Getränk eigne.

Vorsitzender Fürstenberg erinnerte an ein Seminar des Landesverbandes, das Wege aufzeigte, den Wert der Lauben und Gärten zu ermitteln. Auch appellierte er bezüglich richtigem Einbau der Wasseruhren an die Eigenverantwortung der Mitglieder. Der Kauf eines neuen Rasentraktors für die Gemeinschaftsanlage war notwendig und erleichtert deren Unterhalt.

Die Leiterin der Frauengruppe Christa Fürstenberg berichtete von zehn Frauen, die sich jeden ersten Mittwoch im Monat zu gemeinsamen Aktivitäten und Gesprächen treffen.

Ehrungen in Gold für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit gab es für Johann Steinbeck, Hans Strohm und Philipp Weissmüller. Seit 25 Jahren sind die Kleingärtner Franz Rudolf Albrecht, Lydia Böttinger, Gunther Fischer, Erich Held, Helga Held, Alfred Engelhardt, Hildegard Engelhardt und Erna Krapp im Verein und erhielten hierfür eine Auszeichnung in Silber.