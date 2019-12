Der Verein Kinderträume unterstützt etwa 300 benachteiligte Kinder in Brasilien. Dies sagte Vorsitzender Cesare Gianotti während der Hauptversammlung des Vereins im Eiscafé Gianotti. Er bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für die stets gute und harmonische Zusammenarbeit.

Gegründet wurde der Verein vor drei Jahren mit dem Vorsatz, die Missionsarbeit von Schwester Lucia Cantalupo in Sapé/Brasilien mit Spenden und Patenschaften zu unterstützen. Schwester Lucia war erst vor einigen Wochen zum wiederholten Male bei ihren Unterstützern in Villingen zu Besuch. Mehr als 300 benachteiligte Kinder und Jugendliche werden in Sapé in den Einrichtungen des ACNV (Gemeinschaft Neues Leben) täglich betreut. Cesare Gianot-ti, durch mehrere Besuche bestens mit der schwierigen Situation in Brasilien vertraut, hat sich zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr durch verschieden Aktionen die Vereinsarbeit von „Kinderträume“ einem noch breiteren Publikum bekannt zu machen und so Schwester Lucia und ihr Missionswerk noch kräftiger zu fördern. Schatzmeisterin Birgit Obst verlas den Kassenbericht und konnte von einem sehr erfolgreichen Vereinsjahr berichten.

Im Vorstand ist man stolz, dass sämtliche Spenden ohne jedweden Abzug nach Sapé in Brasilien gelangen, wo sie mehr denn je dringend benötigt werden. Nachdem Schriftführer Werner Reich von verschiedenen Veränderungen und Aktivitäten im Geschäftsjahr 2018 berichtet hatte, wurde der Vorstand entlastet. Da alle Vorstände in der letztjährigen Versammlung auf zwei Jahre gewählt worden waren, gab es keine Neuwahlen. In der an-schließenden Diskussion wurden Vorschläge gemacht, wie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Brasilien noch erfolgreicher gestaltet werden könnte. Mit einem Appell von Cesare Gianotti an alle, sich weiterhin hinter die Vorstandschaft zu stellen und die Veranstaltungen des Vereins nach Kräften zu unterstützen, ging die Versammlung zu Ende.