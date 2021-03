Kindertagesstätte in Schwenningen macht nach Virusmutation dicht

Die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte ist aufgrund von zwei akuten Coronavirus-Fälle komplett geschlossen. Es handelt sich offiziell um Mutationsvarianten, mit denen zwei Erzieherinnen infiziert sind. Das Gesundheitsamt hat entsprechende Maßnahmen veranlasst.

Seit Mittwoch gibt es in der Helene-Mauthe-Kindertagesstätte zwei nachgewiesene Corona-Fälle. Wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt, handelt es sich bei den beiden Infizierten um Erzieherinnen der städtischen Einrichtung. Da mittlerweile auch die Bestätigung des Gesundheitsamtes vorliegt, dass es sich in beiden Fällen um die britische Mutation des Virus handelt, haben die Maßnahmen weitreichende Folgen für die Kita.

Die Kindertagesstätte ist vollständig geschlossen. Das habe das Gesundheitsamt aufgrund der Mutation veranlasst, teilt die städtische Pressesprecherin Madlen Falke mit. „Da es sich laut Gesundheitsamt um eine Mutante handelt, wurden alle Gruppen abgesondert, inklusive aller im Haushalt lebenden Personen von Kindern und Erziehern.“ Vorläufig wurde eine Quarantäne bis 15. März angeordnet, wie Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamtes mitteilt.

Für die bereits bekannten Kontaktpersonen wurde am Donnerstag ein Zeitfenster im Abstrichzentrum auf der Hallerhöhe eingerichtet, um sich testen zu lassen. „Alle Erzieher und Erzieherinnen, Eltern und Kinder können sich heute zwischen 14 und 16 Uhr in der Hallerhöhe PCR testen lassen“, erklärte Falke noch am Donnerstag. Währenddessen „wird die Kita umgehend von Grund auf gereinigt und desinfiziert“. Die Testergebnisse werden laut Falke am Samstag erwartet. Auf dieser Grundlage werde dann das Gesundheitsamt entscheiden, wie das weitere Vorgehen ist.

Bereits im November vergangenen Jahres gab es ein Infektionsgeschehen in einer städtischen Einrichtung in Schwenningen. Damals musste die Kindertagesstätte „In der Au“, ebenfalls wegen Infektionen unter den Erzieherinnen, zuerst zum Teil und in der Folge dann komplett schließen, da weiteres Personal sowie Eltern und Kinder positiv auf das Virus getestet wurden.

Das könnte auch im Fall der Helene-Mauthe-Kita drohen, denn Landratsamt-Sprecherin Heike Frank konnte am Donnerstagnachmittag noch gar keine endgültigen Kontaktpersonenzahlen nennen. Welches Ausmaß das Infektionsgeschehen allerdings im schlimmsten Fall annehmen könnte, wird deutlich, wenn man ausgehend von knapp über 100 Kindern, die die Kita besuchen, sowie Eltern und Geschwisterkindern plus Erzieher mit Partnern und Kindern hochrechnet.

Das Landratsamt sei noch immer mit der Kontaktverfolgung beschäftigt, so Frank am Abend. In dem Zeitfenster am Donnerstag, sagt sie weiter, sind es bereits 288 Personen gewesen, die den PCR-Test machen ließen.

Werden aufgrund dieser Testreihe weitere Infizierte ausgemacht, wird das entsprechende Folgen haben. „Sollten weitere Infektionen nachgewiesen werden, wird die Kontaktpersonennachverfolgung entsprechend der Fälle durchgeführt und bei Bedarf die Quarantäne verlängert“, erklärt Heike Frank.

Doch nicht nur in städtischen Einrichtungen gab es bislang Corona-Fälle. So waren auch die kirchlichen Kindergärten St. Elisabeth und Paul-Gerhardt innerhalb des ersten Corona-Jahres schon betroffen. Auch in diesen Fällen war jeweils Personal infiziert.

Die beiden Fälle in der Schwenninger Einrichtung sind nicht die ersten „Mutanten“ des Virus, die im Schwarzwald-Baar-Kreis und in Villingen-Schwenningen nachgewiesen wurden. So tauchte an der sonderpädagogischen Carl-Orff-Schule in Villingen Ende Januar der erste öffentlich bekannte Mutationsfall in der Doppelstadt auf. Wenig später, Mitte Februar, meldete eine Kindertagesstätte in Brigachtal ein Kleinkind, das sich mit der südafrikanischen Mutante infiziert hatte.

Wann die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte an der Stuttgarter Straße wieder den Betrieb aufnehmen kann, wird maßgeblich von den Testergebnissen an diesem Wochenende, aber auch vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens abhängen.