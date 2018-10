Mit Beginn des Schuljahrs hat die Georg-Müller-Schule in VS-Schwenningen ihr Betreuungsangebot für Grundschulkinder erweitert. Laut Mitteilung wird an fünf Tagen in der Woche von 13 bis 17 Uhr eine qualifizierte Begleitung durch ausgebildete Fachkräfte angeboten.

Zu Beginn des Betreuungsnachmittags erhalten die Kinder ein frisch zubereitetes Mittagsmenü in der hauseigenen Mensa. Danach helfen Erzieherinnen und Lehrkräfte beim Hausaufgabenmachen und erklären inhaltliche Sachverhalte. Anschließend werden entsprechende Lern- und Anwendungsübungen angeboten, die die fachlichen und methodischen Kompetenzen der Schüler stärken sollen. Nach den Lernangeboten runden spielerische, künstlerische sowie bewegungsorientierte Angebote die Nachmittage ab.

Angebot soll Eltern entlasten

Durch die spannenden und abwechslungsreichen Gruppenerlebnisse sollen auch die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten der Kinder erweitert werden. Die Räume, wo die Betreuung stattfindet, wurden neu gestaltet. Dadurch soll das Angebot noch kindgerechter und ansprechender werden. Auch für die Realschüler gibt es seit einigen Monaten ein Ganztageskonzept an der Privatschule. An drei Schultagen in der Woche können diese neben dem Essen in der Aula Förderunterricht wahrnehmen. Zahlreiche Realschüler konnten im Nachhilfekontext so zielführend unterstützt werden, heißt es weiter. Pro Nachmittag besuchen die Schüler drei Unterrichtsstunden. Dabei machen sie Hausaufgaben, Lehrkräfte erklären wesentliche Inhalte, vermitteln den Schülern Lernmethoden und setzen modernes Lernmaterial ein.

Schulleiter Ivan Simunic erklärt: „Mit unserem Ganztageskonzept wollen wir berufstätige und alleinerziehende Eltern stärker entlasten und unterstützen. Gleichzeitig sollen Schüler auch am Nachmittag gezielter gefordert, gefördert und individuell begleiten werden.“ Schüler sollten „fachlich und menschlich abgeholt werden“. Die Schule bezuschusst die Angebote.