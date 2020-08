Ein kleiner Junge ist am Freitagvormittag in der Schwenninger Babyklappe abgelegt worden. Wie die Stiftung Pro Kids mitteilt, ist der Neugeborene das fünfte Kind seit 2010, das in der Babyklappe abgegeben wurde. Die Klappe befindet sich am Franziskusheim in der Neckarstraße in Schwenningen.

Der Vorfall zeige einmal mehr, wie wichtig die Einrichtung einer Babyklappe in Schwenningen für die gesamte Region sei, heißt es vom Stiftungsratsvorsitzenden Joachim Spitz. Die ProKids-Babyklappe ist eine Einrichtung für junge Mütter, die sich – aus welchen Gründen auch immer – gegen die Option einer anonymen Geburt im Klinikum entscheiden. In der Klappe integriert ist ein Kinderbettchen, das permanent kameraüberwacht wird. Sobald die Klappe in der Außenwand des Seniorenheims geöffnet wird, löst sie ein Klingelsignal bei der diensthabenden Pflegefachkraft im Wohnbereich aus. Diese kann schon vom Dienstzimmer aus sehen, ob tatsächlich ein Baby abgelegt wurde.

Ist dies der Fall, kommt eine Routine in Gang: Das Findelkind kommt ins Schwarzwald-Baar-Klinikum und wird dort in der Kinderklinik gründlich untersucht. Sofern es gesund ist, bleibt es zwei bis drei Tage in der Obhut des Krankenhauses. Hier befindet sich derzeit auch das Baby, das jetzt in die Klappe gelegt wurde.

Von Beginn an sind der Pflegekinderdienst und der Adoptionsdienst vom Jugendamt Villingen-Schwenningen beteiligt. Ein Vormund wird bestellt, eine Pflegefamilie und schließlich eine Adoptivfamilie gesucht – sofern sich die leibliche Mutter nicht doch noch meldet. Alle Babys, die bisher von ihren unbekannten Müttern abgelegt wurden, waren allesamt bester Gesundheit und wachsen heute in Pflegefamilien auf.