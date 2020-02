Die Falle der Polizei schnappt genau ein Jahr später zu: Die Polizei hat am Schmotzigen Donnerstag einen 42-jährigen Hästräger (Stachi) vorläufig festgenommen, der ein achtjähriges Mädchen sexuell bedrängt haben soll. Einzelheiten teilten am Freitag die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Nach mittlerweile einem Jahr andauernden und umfangreichen Ermittlungen der Villinger Kripo zusammen mit der Staatsanwaltschaft Konstanz zu einem möglichen Sexualdelikt an einem achtjährigen Mädchen sei es am Fastnachts-Donnerstag zur vorläufigen Festnahme eines 42-jährigen Mannes in der Villinger Innenstadt gekommen. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, am „Schmotzigen“ vor einem Jahr als Hästräger ein achtjähriges Mädchen von der Oberen Straße in eine öffentliche Toilette in der Kaufhausgasse gezogen und diese dort in einer Kabine der Herrentoilette sexuell bedrängt zu haben.

Durch die umfangreichen Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Historischen Narrozunft Villingen habe der jetzt dringend der Tat verdächtige Mann schließlich durch eine am Donnerstag beim Narrentreiben des „Schmotzigen“ in der Innenstadt eingesetzte mannstarke Ermittlungsgruppe der Villinger Kripo nach Identifizierung anhand vorliegender Personenbeschreibung von 2019 vorläufig festgenommen werden können. Wie bereits beim Vorfall vor einem Jahr sei er auch jetzt als Stachi der Historischen Narrozunft unterwegs gewesen.

„Mittlerweile hat der 42-Jährige in einer ersten Vernehmung den Sachverhalt vor einem Jahr auch eingeräumt. Der Mann wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren für die Tat verantworten müssen“, erklären Staatsanwaltschaft und Polizei.