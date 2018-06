Kick-Off für die Ausbauarbeiten an der Polizeihochschule. Am Mittwoch wurde ein erster Schritt für den Aufbau der Polizei getan.

Die Projektbeteiligten für die Ausbauarbeiten auf dem Campus Villingen-Schwenningen trafen sich zum Austausch und zur Festlegung der vorgesehenen Ausbauplanungen. Die gestartete Einstellungsoffensive bei der Polizei des Landes Baden-Württemberg sieht vor, in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 1800 Nachwuchskräfte einzustellen. Dies führt dazu, dass auch die Studierendenzahlen am Standort Villingen-Schwenningen in den kommenden Jahren bis auf 1700 Studierende ansteigen werden. Das wiederum führt neben anderen erforderlichen Maßnahmen auch zu einem erhöhten Raumbedarf.

Um alle Projektpartner an einen Tisch zu bringen und einen ersten Überblick über die erforderlichen Veränderungen zu liefern, hatte das Projekt Einstellungsoffensive der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg alle Beteiligten zur Auftaktbesprechung, dem offiziellen Startschuss der Baumaßnahmen auf den Campus, eingeladen. Am Mittwoch schließlich begrüßte der Leiter des Projektbüros, Polizeidirektor Uwe Seidel, Vertretungen der Stadt Villingen-Schwenningen, vom zuständigen Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg aus Konstanz, unterschiedlichen beteiligten Organisationseinheiten der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und des Präsidiums Technik, Logistik und Service der Polizei sowie die bereits feststehenden Architekten, Ingenieure und Fachplaner für das Projekt vor Ort.

Seidel wies auf die Bedeutung des Campus in VS hin und hob auch die politische Festlegung auf diesen zentralen Studienstandort für die Polizei des Landes Baden-Württemberg als gewichtiges Signal hervor. Es sei eine konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten erforderlich, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es spannend wird, wie es gelingt, die hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Der Abteilungsleiter des Amts für Vermögen und Bau Konstanz, Joshua Tarrago, verglich die Aufgabe mit einer sportlichen, ja, gar olympischen Herausforderung. Henning Keune, Leiter der Stadtentwicklung der Stadt Villingen-Schwenningen, sicherte weiterhin eine gute Zusammenarbeit für das Gelingen des Projekts zu. Aus Sicht der Doppelstadt spiele dabei nicht nur der Campus eine Rolle. Er stellte auch die Bedeutung der Studierendenwohnungen dar. Polizeidirektor Walter Steiner, Leiter des Teilprojekts „Campus Villingen-Schwenningen“, wies darauf hin, dass der Termin 1. Oktober 2019, der Start des Wintersemesters 2019, das Zieldatum für die Baumaßnahmen darstelle.

Wie notwendig die Erweiterungen sind, wird indes schon jetzt deutlich: Die Studierendenzahlen liegen bereits aktuell bei rund 1000, wobei der Campus auf 850 Studierende ausgelegt ist. So reichen die Parkplätze bereits seit längerer Zeit nicht annähernd aus und in der Mensa bilden sich zur Mittagszeit lange Schlangen. Nachdem sich alle Anwesenden über den Sachstand der bisherigen Planungen und die Interessen der künftigen Nutzer – auch im Rahmen einer Begehung des Campusgeländes – ein Bild machen konnten, fand eine Besprechung nach Festlegung der weiteren Vorgehensweise ihren Abschluss. „Der Auftakt der Baumaßnahmen auf dem Campus Villingen-Schwenningen ist somit erfolgt“, freut man sich an der Polizeihochschule. (sbo)