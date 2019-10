Anderthalb Jahre nach der Ankündigung, dass die Doppelstadt erstmals einen Kentucky Fried Chicken (KFC) erhalten soll, soll es auf der Baustelle nun endlich richtig rund gehen. Nach dem zwischenzeitlichen Baubeginn und der Betonierung der Bodenplatte im Frühjahr, war die Realisierung des Neubaus im Gewerbegebiet Nunnensteig für einige Monate gestoppt worden.

Grund hierfür war ein fehlendes Statik-Gutachten, welches dafür sorgte, dass der Eröffnungstermin immer wieder verschoben werden musste. Eigentlich wäre der KFC-Franchise-Nehmer Abraham Bulun bereits im Sommer bereit gewesen. Wie er erklärte, sei die Küche bereits vor einigen Monaten bestellt, die anderen Teile für den Bau habe man eingelagert.

Nun kamen vor wenigen Tagen die gute Nachrichten: Das Gutachten sei da. „Wir werden jetzt in den nächsten Tagen richtig loslegen“, berichtet Bulun. Die Leitungen seien bereits angelegt, „jetzt wird das Gebäude hochgezogen“. Seinen Angaben zufolge könnte das Gebäude innerhalb von zwei Monaten fertiggestellt werden – sofern es zu keinen Schwierigkeiten kommt. „Wir planen weiterhin dieses Jahr mit der Eröffnung, ob das wirklich so kommt, sei jetzt mal noch dahingestellt“, so der Franchise-Nehmer, der bereits in Singen ein Restaurant des Hähnchen-Spezialisten führt. Bulun hat deshalb nun damit begonnen, Personal zu suchen.

Geplant ist im Zentralbereich Villingen-Schwenningen am Kreisverkehr zum Toom-Baumarkt und der Tankstelle ein rund 150 Quadratmeter großes Lokal mit 98 Sitzplätzen. 30 bis 35 Mitarbeiter sollen angestellt werden, darunter ein Restaurantmanager. Die derzeitige Planung sieht vor, sonntags bis donnerstags 11 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr zu öffnen. In Design und bei den Gerichten werde sich die Filiale an die genauen Vorgaben des US-amerikanische Hähnchenspezialisten halten. Dazu würden auch moderne Bestellautomaten, eine Kinderspielecke sowie ein Drive-In gehören. Zu tragen kommt laut Bulun ferner das neuste Design-Konzept des Schnellimbiss-Spezialisten.