Fans von Kentucky Fried Chicken (KFC) im Schwarzwald können seit Freitag in Villingen-Schwenningen auf einem der über 100 Plätze im Restaurant oder auf der Terrasse Platz nehmen: Das neue Restaurant eröffnet KFC zusammen mit Franchisepartner Abraham Bulun, der bereits den Standort in Singen betreut.

„Auch in Süddeutschland erweitern wir stetig unser Restaurant-Netz. Im Rahmen der Expansions-Strategie von KFC Deutschland freuen wir uns, neben Singen und Freiburg jetzt auch in Villingen-Schwenningen vertreten zu sein“, so Marco Schepers, General Manager von KFC Deutschland. Auch Franchisepartner Abraham Bulun begrüßt die erneute Zusammenarbeit: „Ein Teil meines Teams wird von Singen mit nach Villingen-Schwenningen kommen, sodass wir einen leichten Einstieg mit den neuen Kollegen schaffen. Damit können wir an beiden Standorten die Teams erweitern und den Gästen den durchweg ausgezeichneten Service bieten, den sie gewohnt sind.“

Das neue Restaurant befindet sich am Nunnensteig/Neuer Markt in unmittelbarer Nähe des Schwarzwald-Baar-Centers, sodass nicht nur Kunden nach dem Einkaufen die Menüs genießen können, sondern auch Gäste auf der Durchreise. Am neuen Standort arbeiten rund 35 Mitarbeiter. Die Gesamtfläche beträgt 2315 Quadratmeter. KFC verwende nur Hähnchenfleisch, das täglich von Hand nach genau festgelegten Abläufen frisch paniert und zubereitet werde, teilt das Unternehmen mit. Es ist seit 1968 in Deutschland vertreten: Seit 2010 sei die Anzahl der Restaurants in Deutschland auf über 170 Filialen ausgebaut worden. Inzwischen würden 100 Prozent der deutschen KFC-Restaurants von Franchisepartnern geführt.