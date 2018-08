Keinen Platz für die Ärmsten

Die Schweizer Dokumentation „Favela Olimpica“ zeigt das Kommunale Kino Guckloch am Mittwoch, 22. August, ab 20.15 Uhr in der Scheuer in der Kalkofenstraße 3 in Villingen. Für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro wurden Hunderte von Favela-Bewohnern umgesiedelt. Nicht alle gingen freiwillig.

Deren Widerstand dokumentiert der Westschweizer Filmemacher Samuel Chalard. In der Vision der Bauherren der Sportstätten für das Olympiagelände und der Vorstellung des Bürgermeisters Eduardo Paes hatten die Ärmsten des Landes keinen Platz. Sie mussten Luxusherbergen, Sporthallen und Stadien weichen, die teilweise nur für die Fernsehübertragungen gebaut wurden.

Der Film rollt den unerbittlichen Kampf zwischen dem Bürgermeister und Anwohnern der Favela Vila Autódromo auf und präsentiert Hintergründe einer Olympiade, die Kapitalismus und Gier Tür und Tor geöffnet und der Stadt neben verrottenden Sportanlagen einen riesigen Schuldenberg hinterlassen hat. Der Film läuft mit Untertiteln.