In die Freude über die Neckarhalle mischt sich bei den Sängern des 2Liederkranz“ auch Unmut. Der Traditionsverein, der einst das Beethovenhaus gebaut und schließlich an die Stadt verkaufte hatte, durfte es vier Mal im Jahr kostenlos nutzen. Das ist jetzt in der Neckarhalle vorbei.

Als der älteste Verein Schwenningens das Beethovenhaus 1969 an die Stadt verkaufte, wurde ein Vertrag geschlossen, in dem festgelegt wurde, dass der „Liederkranz“, der das Haus einst als eigenes Konzerthaus errichtete, sowohl die Proberäume im Untergeschoss gänzlich kostenlos nutzen als auch vier Mal im Jahr kostenfrei eine Veranstaltung im großen Saal ausrichten durfte. Für den Fall, dass das Beethovenhaus einmal nicht mehr kulturell genutzt werde, müsse für ein Äquivalent gesorgt werden, steht in dem Vertrag.

Dieses ist mit der Neckarhalle nun geschaffen worden. In der Eröffnungswoche ist der „Liederkranz“ auf Bitten des Kulturamtes auch gerne im neuen Haus aufgetreten – und musste bezahlen, den vollen Preis von rund 1100 Euro. Irritation machte sich daraufhin bei den Sängern breit, ob nun für alle Auftritte bezahlt werden müsse, obwohl der Vertrag von 1969 noch bestehe? Die Antwort darauf ist das Kulturamt dem Verein gegenüber noch schuldig.

Für die Verwaltung ist indes die Rechtslage klar: Mit der Aufgabe des Beethovenhauses ende die vertragliche Grundlage für eine kostenlose Nutzung der Neckarhalle, sagte am Dienstag Madlen Falke von der städtischen Pressestelle. Die Stadt sei zum Gleichbehandlungsgrundsatz aller Vereine verpflichtet und könne für den „Liederkranz“ keine Ausnahme machen. Falke verwies außerdem darauf, dass die städtischen Vereine „großzügig unterstützt“ würden, da sie nur die Hälfte des Grundpreises, nämlich 300 Euro, in der Neckarhalle bezahlen müssten. Hinzu kommen allerdings weitere Kosten für Catering, Reinigung und sonstige Kosten, so dass schnell eine Summe von mindestens 1000 Euro erreicht ist.

„Wir wünschen uns für die Vereine, dass mit der neuen und hochwertigen Halle mehr Zuschauer und somit mehr Einnahmen für die Vereine hereinkommen“, argumentierte die Pressesprecherin weiter. Die Vereine erhielten von der Stadt ohnehin Kulturförderung, der „Liederkranz“ zudem in der Rietenstraße einen kostenfreien Proberaum. Auch dies seien unterstützende Maßnahmen.