Keine Angst vor der Geflügelpest

Ganz so schnell, wie es sich mancher vielleicht wünscht, wird die Stadt Mengen das Tübinger Modell nicht übernehmen können. In Absprache mit den anderen Kommunen im Kreis und dem Gesundheitsamt soll zunächst ein Sinken der Infektionszahlen abgewartet werden, bevor Geschäfte und Gastronomie in den Innenstädten für Menschen mit einem negativen Testergebnis geöffnet werden.

In der Zwischenzeit soll ein übergeordnetes Konzept erarbeitet werden.