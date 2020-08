„Ein Ort, wo Kinder sich erholen. Kein Platz für Panzerfäuste und Pistolen.“ Mit dieser Äußerung demonstrieren Kinder, Familien, Mitarbeiter und die Geschäftsführung der Nachsorgeklinik gegen die geplante Realisierung des Standortübungsplatzes der Bundeswehr. Diese möchte den Standort in Donaueschingen nach Tannheim erweitern.

Am Freitag standen die jungen Leute mit Verbotsschildern für Waffen und Panzer vor dem aufgehängten Banner am Eingang der Nachsorgeklinik. In Fernsehbeiträgen möchte die Klinik auf den geplanten Standortübungsplatz aufmerksam machen. Dieser Übungsplatz wäre eine „absolute Katastrophe für unsere Arbeit“, so der Geschäftsführer der Tannheimer Klinik, Thomas Müller. Beide Geschäftsführer, Müller und Roland Wehrle, betonen, dass sie die Bundeswehr an sich für sehr Notwendig halten und dass diese Demonstration keineswegs eine Aktion gegen diese sei. Aber sie halten nichts von einem Standortübungsplatz in der Nähe der Klinik. Müller betont, dass neben der medizinischen Begleitung der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien, auch die psychische Begleitung unglaublich wichtig sei. Ruhe und Entspannung seien das A und O. Mit Panzer- und Schussgeräuschen, wäre dies nicht möglich.

Laut Wehrle gäbe es außerdem weitere Möglichkeiten für einen geeigneten Standort für den Übungsplatz. Deshalb verstehe er nicht, wieso man ausgerechnet diesen wähle. Ein wichtiger Teil der Therapie der Nachsorgeklinik sei das therapeutische Reiten. Dieses beansprucht viel Platz und Müller erklärt, dass die Therapiepferde sehr konzentriert arbeiten – undenkbar mit lauten Geräuschen im Hintergrund. Sie hoffen, mit dieser Aktion die Bundeswehr überzeugen zu können, einen anderen Standort zu wählen.

Die Patientenvertreterin der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH), Christin Randall, kämpft gegen Langzeitschäden bei krebserkrankten Kindern und Jugendlichen. Spätschäden können erst viele Jahre später auftreten, erklärt sie im Gespräch. Dies kann in der Nachsorgeklinik aufgefangen werden, da diese die einzige Klinik in Deutschland sei, die auch Rehabilitation für Erwachsene anbiete. Hier sollen sich die Patienten von den Spätfolgen erholen dürfen. „Es ist jedes mal wie nach Hause kommen“, beschreibt sie die Atmosphäre der Klinik. Ein Standortübungsplatz würde das alles „komplett zerstören“. Mit Schussgeräuschen im Hintergrund könnten Patienten keine Energie tanken. „Wie soll man entspannen wenn es so laut ist“, betonte sie nochmals, was sie von den Plänen der Bundeswehr hält.

Auch Oberbürgermeister Jürgen Roth gab vor der Fernsehkamera ein Statement zu den Plänen der Bundeswehr ab. Aus der Sicht der Stadt ist der Standort falsch gewählt sei, da das Gesamtkonzept nicht passe. Wie die Geschäftsführer der Nachsorgeklinik so sieht auch Roth geeignetere Standorte für den Standortübungsplatz, es sei nicht zwingend, ihn in die Nähe der Klinik zu legen. Um zu bewirken, dass die Bundeswehr einen anderen Standort wählt, hat ein Patient der Nachsorgeklinik die Petition „Kein Übungsplatz der Bundeswehr in der Nähe der Nachsorgeklinik Tannheim!“ ins Leben gerufen.