Dass die Pandemie auch vor Weihnachten keinen Halt macht, zeigt sich in diesen Tagen deutlich. Auch die Weihnachtsgottesdienste stellt Corona in Frage. Und wie reagieren die Kirchengemeinden in VS? Unterschiedlich.

Der 24. Dezember rückt näher, Heiligabend steht vor der Tür. Den Kirchengemeinden der Doppelstadt geht die Organisationsarbeit in diesen Tagen – wie alle Jahre wieder – nicht aus. Und doch ist Weihnachten 2020 alles andere als Routinearbeit. Denn die aktuellen pandemischen Entwicklungen zwingen die Kirchengemeinden zum Umdenken. Dabei könnten die Strategien vielfältiger kaum sein: Von vielen kleinen Gottesdiensten mit strengem Hygienekonzept bis hin zur kompletten Absage scheint alles denkbar zu sein.

Die evangelische Stadtgemeinde in Villingen hat beschlossen, alle Gottesdienste für das restliche Jahr abzusagen, erklärt Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Am Mittwochabend wurde auf einer Online-Konferenz des Ältestenkreises der Entschluss gefasst, bis zum 10. Januar alle Gottesdienste ausfallen zu lassen. Denn: Das sähen die Richtlinien der Landeskirche für Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 so vor. Auch bei einem Inzidenzwert zwischen 200 und 300 solle man noch einmal einen kritischen Blick auf die Planungen werfen. „Dieses kritische Hingucken passiert grade in allen Gemeinden“, weiß der Dekan.

Absage evangelischer Veranstaltungen in Villingen

In Villingen habe es zur Absage aller evangelischen Gottesdienste geführt. Man wolle sich der Grundidee des Daheimbleibens anschließen, erklärt Rüter-Ebel. Doch der Ausfall ist nicht ersatzlos: Bereits vergangene Woche habe man einen Heiligabend-Gottesdienst aufgenommen, erzählt Rüter-Ebel. Dieser wird auf der Webseite zu sehen sein. Auch ein Seelsorge-Telefon wird es über die Feiertage geben.

Viele Fragezeichen bleiben derzeit noch bei der evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen, wo die Anmeldung zu den Heiligabend-Gottesdiensten seit Dienstag läuft. Aber kann wirklich alles so stattfinden wie geplant? Oder müssen auch hier Gottesdienste ausfallen? „Das kann ich aktuell noch gar nicht sicher sagen“, erklärt Pfarrerin Karin Ott auf Nachfrage. Wann genau die Entscheidung fallen wird, ist noch unklar – dass sie fallen muss, jedoch unbestritten. Man wolle schnellstmöglich klare Verhältnisse schaffen.

Zwei Christvesper – eines ab 17.30 Uhr in der Schwenninger Friedenskirche, das andere ab 16 Uhr in der Villinger Christuskirche – richtet die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde an Heiligabend in der Doppelstadt aus. Es sind gleichzeitig die einzigen evangelisch-methodistischen Präsenz-Gottesdienste, die bis zum 10. Januar in Villingen-Schwenningen stattfinden, wie Pastor Hans-Ulrich Hofmann mitteilt. In Tuningen – die Johanneskirche gehört ebenfalls zur evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde – wird in dieser Zeit ebenfalls nur ein Christvesper-Gottesdienst ab 16 Uhr an Heiligabend gefeiert. Teilnehmer müssen sich bis zum 23. Dezember bei Pastor Hofmann, Pastorin Elisabeth Kodweiß oder Pastorin Lea Hornberger anmelden.

Kontakt durch alternativ Angebote auch in digitalen Formaten

„Bei den hohen Infektionszahlen scheint eine entschlossene Reduktion der Kontakte das Gebot der Stunde zu sein. Es klingt paradox, aber bei dieser Gefährdungslage bedeutet Nächstenliebe Abstand halten“, begründet Hofmann die Entscheidung. Mit alternativen Angeboten wie digitalen Formaten – unter anderem mit einem digitalen Weihnachtsgottesdienst –, Brief- und Abholgottesdiensten sowie Telefon- und Briefkontakten wollen die Verantwortlichen den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern halten und pflegen. „Auch dringende Seelsorgebesuche sind mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen weiter möglich.“

Für die Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Schwenningen wird Weihnachten 2020 zur großen Anstrengung. Sechs Christmetten und vier Krippenfeiern sind in Mariä Himmelfahrt und St. Franziskus allein an Heiligabend geplant. Wie Pfarrer Michael Schuhmacher mitteilt, sollen diese – vorausgesetzt die gesetzlichen Vorgaben bleiben gleich – auch stattfinden. Die Kirchengemeinde setzt auf eine Anmeldung für die Heiligabend-Gottesdienste, ein erprobtes Hygienekonzept sowie darauf, dass die positiven Erfahrungen der vergangenen Monate sich auch in der Weihnachtszeit fortsetzen werden. Auch in Villingen können einige katholische Gottesdienste über die Feiertage nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden. An Heiligabend ist jeder Gottesdienst von dieser Regel betroffen; die Anmeldung muss bis 21. Dezember beim jeweiligen Pfarrbüro erfolgen. Auch am 25. Dezember wird für alle Gottesdienste bis auf die Vesper und die Andacht in der St. Bruder-Klaus-Kirche eine Anmeldung benötigt. Für den zweiten Weihnachtsfeiertag wird eine Anmeldung für die Eucharistiefeier in der St. Bruder-Klaus-Kirche ab 10.30 Uhr erforderlich. Auch für den Silvesterabend sind Anmeldungen nötig – sowohl für den Jugendgottesdienst ab 17 Uhr in der St. Konrad-Kirche als auch für die Eucharistiefeier ab 18.30 Uhr im Münster. Auch für die Gottesdienste an Dreikönig ist eine Anmeldung nötig; diese kann bis 4. Januar erfolgen.

Einweihungsgottesdienst der Gnadenkirche Villingen abgesagt

Auch die Gnadenkirche Villingen reagiert mit Gottesdienst-Absagen auf die aktuelle Corona-Lage. Neben den beiden Heiligabend-Gottesdiensten und jenem am 27. Dezember ist hiervon auch der Einweihungsgottesdienst für die neuen Räume betroffen. Die Gnadenkirche Villingen hat ihr Bauprojekt abgeschlossen, bis zu 700 Gottesdienstbesucher können in den neuen Räumen zusammenkommen. Viele Gäste, Firmen- und Stadtvertreter waren zum Einweihungsgottesdienst eingeladen. Dieser war für den 20. Dezember geplant. Wie Pastor Michael Großklaus mitteilt, tue man dies als Zeichen von Solidarität und Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung. Die Gnadenkirche überträgt ihre Gottesdienste auch weiterhin per Livestream auf Youtube.