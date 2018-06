Die Suche nach fachkundigem Personal für E-Zigaretten in VS und Umgebung hat nicht erfolgreich geendet. Deshalb gibt es doch kein Ladengeschäft der Kette „Doktor Dampf“ im Schwenninger City Rondell.

Das Unternehmen hat einen Rückzieher gemacht. Das bestätigte am Donnerstag der Geschäftsführer der Kette mit Sitz in Gailingen am Hochrhein, Daniel Wurm. „Die Sache ist an der Personalsuche gescheitert. Leider konnten wir nicht genügend passende Mitarbeiter finden, um die langen Geschäftszeiten im City Rondell stemmen zu können“, erklärt Wurm.

Das Ladengeschäft der Kette, die sich auf E-Zigaretten und deren Zubehör spezialisiert hat, hätte laut den bisherigen Plänen im Obergeschoss des City Rondells öffnen sollen. Selbst eine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung mit „Nachbar“ Mike Lorenz, der die Männerboutique „Moos“ betreibt, war im Gespräch. Die Boutique öffnete Ende April, die Nebenfläche blieb leer. Nun müssen sich die Verantwortlichen des Einkaufszentrums offensichtlich einen neuen Mieter suchen. „Wir arbeiten im Süden nun mit einem Franchise-Partner zusammen, der für unsere Kette Baden-Württemberg und Bayern betreut. Mit diesem gemeinsam haben wir kürzlich erst in Baden-Württemberg ein neues Ladengeschäft eröffnet“, fährt Wurm fort. Dieses neue Geschäft soll im Bodenseeraum befinden, welcher für die Kette „Doktor Dampf“ als „attraktiverer Markt“ gilt.

Zeitweise, heißt es weiter, soll Daniel Wurm trotz des neuen Partners im Süden überlegt haben, sich selbst um das Geschäft im City Rondell zu kümmern. Dafür seien allerdings zur Unterstützung mindestens zwei Festangestellte nötig gewesen – allerdings hatte sich wohl nur eine Person dafür gefunden. „Wir wollen jedoch weiterhin gemeinsam mit dem Franchise-Partner im Süden Ladengeschäfte eröffnen – und behalten dabei vor allem Villingen-Schwenningen genau im Auge“, verspricht Geschäftsführer Daniel Wurm und fügt hinzu: „Die Personalsuche hatte für den aktuellen Zeitpunkt einfach zu viel Zeit und Geld gefressen, da mussten wir jetzt erst einmal den Deckel drauf machen“, so die nüchterne Bilanz. (sbo)