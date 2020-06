Meterlange Blumenteppiche hüllten im vergangenen Jahr die Villinger Innenstadt in ein Festkleid. Zahlreiche Besucher kamen zusammen, um das Blütenmeer zu bestaunen. Aufgrund der Pandemie muss in diesem Jahr allerdings auf die bunte Prozession am Fronleichnamsfest verzichtet werden.

Bunte Blumenteppiche und geschmückte Altäre verwandeln die Villinger Innenstadt Jahr für Jahr in ein Blütenmeer. Zahlreiche Gläubige ziehen an Fronleichnam durch die Stadt, um die bleibende Gegenwart Jesu Christi zu feiern. Neben der Eucharistiefeier ist die Prozession mit den Teppichen aus Blumen ein fester Bestandteil des Fronleichnamsfestes.

In diesem Jahr macht die Corona-Krise den Gläubigen gehörig einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus muss die Prozession abgesagt werden. Auch Blumenteppiche wird es keine geben. „Es ist wirklich schade, dass wir das nicht machen können“, bedauert Uschi Schwert von der katholischen Seelsorgeeinheit Villingen. „Aber beim Legen der Blumenteppiche sitzen wir viel zu nah aufeinander. Wir könnten die Abstände gar nicht einhalten. Die Gesundheit geht vor“, erklärt Schwert im Gespräch mit unserer Zeitung.

Selbst die andauernden Bauarbeiten in der Rietstraße im vergangenen Jahr hielt die Kirchengemeinde nicht davon ab, die Prozession durch das Villinger Städtle durchzuführen. Nach Auskunft der Gemeinde sei die Prozession lediglich einmal aufgrund von extrem schlechtem Wetter abgesagt worden.

Vorbereitungen, wie das Sammeln der Blüten und entwerfen der Motive, seien in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise von vornherein nicht getroffen worden. Ideen in den Köpfen des etwa zehnköpfigen Organisationsteams hätte es allerdings sehr wohl schon gegeben. Aufgrund der Auflagen sei die Umsetzung dieser allerdings nicht möglich, die Teppiche seien keine zwei Meter breit, das Abstandhalten ist damit unmöglich. Blumenteppiche unter der Regie der Kirche wird es deshalb in diesem Jahr nicht geben, erklärt Schwert.

Was die Gläubigen allerdings privat machen, bleibe jedem natürlich selbst überlassen. Denkbar seien einzelne Blumenteppiche vor dem eigenen Haus und in der Innenstadt und auch das Anbringen von Fahnen und Blumenschmuck an Häusern wäre anlässlich des Feiertags schön, meint Schwert.

Trotz der ausfallenden Prozession wird es dennoch Gottesdienste am Fronleichnamsfest geben. Um 9.30 Uhr lädt die katholische Kirchengemeinde hierfür zur Eucharistiefeier in das Villinger Münster ein, um 11 Uhr findet ein weiterer Gottesdienst in der Fideliskirche statt. Dafür gelten die bereits bekannten Sicherheitsauflagen.

Einen Gottesdienst im Freien wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben. Organisatorisch sei das nicht hinzukriegen, erklärt Schwert. Die Kirchen seien für die Sonntagsgottesdienste bereits mit entsprechenden Vorkehrungen zur Eindämmung des Coronavirus vorbereitet, im Freien sei ein Gottesdienst vom Platz her einfach nicht möglich. Um 9 Uhr wird es draußen lediglich ein Turmblasen vom Turm der Benediktinerkirche in Villingen geben, berichtet Dekan Josef Fischer unserer Zeitung.

Der Dekan rechnet in diesem Jahr mit einem wesentlich geringeren Andrang der Gottesdienstbesucher. In den vergangenen Jahren seien teilweise bis zu 500 Besucher am Fronleichnamsfest zusammen gekommen.