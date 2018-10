Kein Aufmarsch mit Historischen Waffen

Die Historische Bürgerwehr von Villingen ist sauer: Obwohl der Verein eine dauerhafte Erlaubnis zum Tragen seiner historischen Waffen in der Öffentlichkeit hat, verbot das Ordnungsamt den Aufmarsch mit Gewehren am Wahlsonntag auf dem Münsterplatz.

Anderswo seien sie der Stolz und das Aushängeschild historischer Städte. In Villingen-Schwenningen aber werde die Historische Bürgerwehr von Villingen von der Verwaltung weder wertgeschätzt noch ernstgenommen, sagt der Kommandant der historischen Bürgerwehr, Hans-Joachim Böhm.

Der Verein hat es sich so schön ausgemalt: Der neue Oberbürgermeister sollte am Sonntag mit einer beeindruckenden Zeremonie von den Uniformierten auf dem Münsterplatz begrüßt werden. Und zu dieser Uniform gehören eben auch die Gewehre. Doch das Ordnungsamt machte einen dicken Strich durch diesen Plan und verbot das Tragen der Waffen an diesem Abend kurzerhand. Für die Bürgerwehr ein Schlag ins Gesicht.

Weder Salutschüsse noch sonst etwas seien geplant gewesen. Die Waffen seien ohne Munition ja noch nicht einmal schussbereit. Zudem besitze die Bürgerwehr als Brauchtumsverein eigentlich eine dauerhafte Genehmigung zum Tragen ihrer historischen Waffen. Sie sei lediglich ihrer Verpflichtung nachgekommen, die Behörde im Vorfeld über den geplanten Aufmarsch zu informieren.

Vor Jahren nämlich, erinnert sich der Vorsitzende Karl-Heinz Schwert, habe die Bürgerwehr das aus Unwissenheit versäumt. Daraufhin sei man von der Verwaltung wegen eines „Aufmarschs unter Waffen“ offiziell vorgeladen „und ziemlich hart rangenommen“ worden. Das sollte dem Brauchtumsverein kein zweites Mal passieren. Also ging man hochoffiziell den korrekten Weg, um am Ende in einer Sackgasse zu landen.

Das Fass zum Überlaufen brachte die Ankündigung eines Gebührenbescheids: Die Bürgerwehr soll für diesen Bescheid in Kürze auch noch 50 Euro bezahlen. Die Verwaltung begründet ihren abschlägigen Bescheid damit, dass es sich bei der geplanten Aktion nicht um einen Akt des Brauchtums handele. Böhm kann da nur müde lächeln: Es gebe in Baden-Württemberg 53 historische Bürgerwehren, in Baden-Südhessen 21. Und „in nahezu allen diesen Gemeinden ist es Brauchtum, dass die Bürgerwehr bei solchen Gelegenheiten auftritt“, erzählt er und schlussfolgert: „Also ist es doch Brauchtum!“ Abgesehen davon sei der Erhalt des Brauchtums die Mission der 270 Mitglieder der Bürgerwehr, darunter etwa zur Hälfte Aktive – „ich kenne keinen Kriegstreiber unter uns“, stellt Böhm klar.

Doch weil man dem Gewählten am Wahlabend gerne gratulieren wollte und kein gesteigertes Interesse an einem Eklat vor dem Wahltag hatte, biss man in den sauren Apfel und gab sich dem Gelächter der Zuschauer preis: „Wenn man so halbnackt, ohne Gewehr, rumlaufen muss, dann wird man zum Gespött der Leute“, meint Schwert und fühlte sich darin am Wahlabend bestätigt: Zunächst waren alle Augen auf die Uniformierten auf dem Münsterplatz gerichtet. Doch als Kommandant Böhm seine Formel sprach zum militärischen Erstatten einer Meldung, erschallte Gelächter: „... Links um, Gewehr ab, Richt’ Euch, das Gewehr über ...“

Was bleibt, ist großer Ärger auf Seiten der Bürgerwehr und eine bittere Erkenntnis: obwohl die Bürgerwehr die Stadt nach außen hin bei vielen Gelegenheiten, etwa beim Großen Zapfenstreich in Leipzig oder in Rueil-Malmaison bei Paris repräsentiert und ein Stück Geschichte bewahrt, werde man von der Stadtverwaltung weder wertgeschätzt, noch sonderlich respektvoll behandelt, bemängelt Böhm.

Das sei schon daran ersichtlich, dass weder Oberbürgermeister Rupert Kubon, noch sein Vertreter jemals bei einer Generalversammlung der Bürgerwehr gewesen seien, obwohl man sie jedes Mal eingeladen habe. Bei der Kommandoübergabe von Manfred Riegger an Hans-Joachim Böhm seien sogar Benutzungsgebühren für die Straßen verlangt worden.

Hoffend blickt der Kommandant der Historischen Bürgerwehr in Villingen daher dem Wechsel an der Stadtspitze entgegen: Jürgen Roth habe sich am Wahlabend bei der in Folge des Waffenverbots improvisierten Zeremonie erkundigt: „Haben Sie’s Gewehr jetzt dabei?“ Böhm habe verneint, Roth habe entgegnet: „Hätten Sie’s doch mitgebracht ...“ „Das ist eindeutig ein Zeichen, dass sich da was ändert“, meint der Kommandant hoffnungsvoll.