Ob Grippe, Borreliose oder Krebs – wer krank wird, braucht eine zielgerichtete Therapie. Doch bevor der Arzt diese einleitet, ist eine schnelle und zuverlässige Diagnose unverzichtbar.

Mediziner, Forscher und Unternehmen beschäftigen viele Fragen: Wie kann man gefährliche Krankenhauskeime verbessern? Und was ist bei der Krebs- und Infektionsdiagnostik noch möglich? Antworten darauf soll Fachleuten aus aus ganz Deutschland und der Schweiz am 7. Juni ein Expertentreffen zu neuen Diagnoseverfahren am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen geben.

Erörtert wird, wie neue diagnostische Testsysteme schnell in den Klinikalltag integriert werden können. Die Diagnose muss sich in Zukunft noch mehr an den Bedürfnissen von Patienten und Ärzten orientieren. Diagnosetests sollten nicht mehr nur die Verbesserung der Behandlung garantieren, sondern müssen auch im stationären Behandlungsumfeld alltagstauglich sein. Aber wie kann durch moderne Diagnostik der Klinikaufenthalt verkürzt werden und wie müssen neue Tests beschaffen sein, um überhaupt den Weg in die Kliniken zu finden? Lösungen diskutieren die Teilnehmer in parallelen Workshops am Kreisklinikum in Villingen-Schwenningen. (sbo)