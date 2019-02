Erste Verbesserungen hat die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen zum Start ihrer „Nachbarschaftsgespräche“ erreicht. Auftakt war in der Schwenninger Innenstadt.

„Wie geht es den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Stadtviertel? Genau das möchten wir im Rahmen der Nachbarschaftsgespräche aus erster Hand erfahren“, erläutert Oberbürgermeister Jürgen Roth in einer Pressemitteilung. Die „Nachbarschaftsgespräche“ sind ein von der Stadt Villingen-Schwenningen durchgeführtes Projekt, welches vom Staatsministerium Baden-Württemberg und der Allianz für Beteiligung unterstützt wird. Dabei trifft sich eine kleine Gruppe von zufällig ausgewählten Bürgern regelmäßig zum nachbarschaftlichen Austausch.

Schwerpunkte festgelegt

Nach den ersten zwei moderierten Gesprächsrunden in der Innenstadt Schwenningen seien bereits Schwerpunkte zu sehen, zeigt die Stadtverwaltung auf: der Verkehr und die Straßenplanung, die Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum und ein fehlendes Miteinander der Bewohner. Die 15 Männer und Frauen aus diesem Stadtviertel sprächen gemeinsam mit den Vertretern der Stadt über genau diese alltäglichen Probleme. „Her kommt alles zur Sprache. Was gut läuft genauso wie das, was Sorgen bereitet – auch die kleinen Sachen“ weiß Ludwig Winter vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport, der das Projekt federführend begleitet, zu berichten.

„Kleiner Dienstweg“

„Auf dem kleinen Dienstweg konnte über die Nachbarschaftsgespräche bereits ein Problem von Anwohnern geklärt werden, bei dem die Kehrmaschine in sehr frühen Morgenstunden die Straßen reinigte und dadurch die Anwohner um ihren Schlaf brachte“, erläutert Heike Burkard, zuständig für Bürgerbeteiligung im Referat des Oberbürgermeisters. Gemeinsam mit Ludwig Winter sorgt sie dafür, dass die Themen und Fragen der Bewohner in der Verwaltung an die richtige Stelle weitergeleitet und bearbeitet werden. Künftig wird durch Umstellung der Reinigungs-Tour das Wohngebiet erst ab 7 Uhr angefahren.

Problem Müll im Park

Andere Probleme seien schwerer zu lösen, zum Beispiel warum Müll im Mauthepark herumliegt, wenn man beim gemeinsamen Rundgang 13 Mülleimer zählt. „Ein schönes Beispiel, wie Verwaltung und Bürger produktiv an einem Strang ziehen und Probleme direkt vor der Haustüre gemeinsam lösen. Dass schon erste Erfolge verzeichnet werden können, freut mich sehr“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth.