Karaoke-Band lädt zum Mitsingen ein

Im Donaueschinger Kulturbahnhof KuBa ist am Freitag, 5. August, ab 20.30 Uhr die Bühne frei für Sängerinnen und Sänger jeglicher Couleur. Die in der Region durch zahlreiche frühere Auftritte bekannte Band „Sir Price“, laut Veranstalter „die beste Karaoke-Band der Welt“, wartet mit einem Repertoire von über 300 Liedern auf alle, die einmal mit einer Band auftreten möchten.

Das Repertoire reicht quer durch alle Stilrichtungen: Soul, Rock, Pop und Funk – in Englisch , aber auch in deutscher Sprache. Die Texte der Songs liegen bei der Veranstaltung aus. Dem Publikum verspricht die Live-Karaoke mit „Sir Price“ laut Pressemitteilung Partystimmung und Hörgenuss durch musikalische Abwechslung mit einer fröhlichen Band und die Chance, vielleicht als kommender Stern am Sängerhimmel entdeckt zu werden. Der Eintritt kostet zehn Euro.