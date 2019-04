Um die Taubenplage in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen einzudämmen, ist geplant, Unterkünfte zu schaffen und die Vögel art- und tierschutzgerecht mzusiedeln. Derzeit sind Experten unterwegs, um Brennpunkte auszumachen und Lösungen zu erarbeiten.

Gerade der Dreck, den die stetig wachsende Population hinterlässt, ist vielen ein Dorn im Auge. Die Tauben siedeln sich auf Dächern und Balkonen an, immer wieder gehen Beschwerden bei der Stadt ein. Im März hatte der Gemeinderat den Fachmann Frank Wilm, Geschäftsführer der Firma Astum, die sich auf artgerechte Stadttauben-Umsiedlungs- Methoden spezialisiert hat, beauftragt, die Probleme zu untersuchen und Vorschläge für deren Abhilfe zu unterbreiten.

Im ersten Schritt verschafft sich der Experte zusammen mit Ferry Wittke senior und junior von der Firma Bauten & Taubenschutz einen Überblick über die besonders belasteten Stadtviertel und sucht nach Standorten für Taubenhäuser. Sie arbeiten Hand in Hand, um ein Konzept zu entwerfen, wie sich das so genannte Regensburger Modell auch in der Doppelstadt umsetzen lässt. Im Mittelpunkt des Konzepts stehe die natürliche Reduktion der Taubenpopulation, die auch den Tierschutz berücksichtigt, erläutert Ferry Wittke senior. Er beschäftige sich seit 65 Jahren mit Tauben und habe im Jahre 2000 begonnen, gemeinsam mit seinem Team das auch wissenschaftlich begleitete Modell zu entwickeln, das inzwischen an der Universität Regensburg erfolgreich zum Einsatz komme.

Die Schwerpunkte der Taubenplage in der Stadt ausgemacht, heiße es, in einem Umkreis von 300 bis 400 Metern eine Anlage zu bauen. Mittels ausgebildeten Locktauben sei es möglich, die Vögel in ihre neue Unterkunft zu bringen. Diese biete ihnen viel Komfort, neben der artgerechten Fütterung mit Körnern verfüge sie über Kotschubladen und Kisten samt Klappen, hinter denen sich der Höhlenbrüter einrichten könne, ergänzt Wilm. Und sobald die Taube tatsächlich brüte, gelte es, die Eier gegen Plastik- oder Gipsvarianten auszutauschen. Der große Vorteil am Regensburger Modell sei, dass die Tiere in einem geschlossenen Taubenhaus leben, eine gewisse Zeit am Tag heraus könnten, aber zur Fütterung wieder zurückkämen. „Und satte Tauben fliegen nicht, sie bleiben zu 90 Prozent in der Anlage“, schildert Wittke seine Erfahrungen. So gebe es keine hungrigen Schwärme mehr in der Stadt, und auch der Kot verschwinde. Gerade der sei das eigentliche Problem, unterstreicht Wilm: Beispielsweise an Treppengeländern könnten Menschen mit den Hinterlassenschaften in Berührung kommen und sich gefährliche Erreger einfangen.

Überhaupt verursache der aggressive Taubenkot die meisten Schäden, stellen Tobias Reuter und Klaus Naskowski vom städtischen Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau fest. Das sei auch für die Bürger ein großes Ärgernis. Auf die Aufforderung der Verwaltung, im Vorfeld der Recherchen der drei Experten unter einer Tauben-Holine betroffene Stellen zu melden, habe es 58 Rückmeldungen gegeben. Diese nimmt das Trio jetzt unter die Lupe, macht sich auch selbst ein Bild der Nistplätze in den Innenstädten. Eine Hürde sei es, geeignete Stellen für die Unterkünfte zu finden, die weder für Taubenhasser noch für vermeintliche Tierschützer zugänglich wären, die Schaden anrichten könnten, erklärt Wilm – und eventuell uch Privatleute zu überzeugen, den Bau einer Anlage auf ihrem Grundstück zuzulassen.

Als weitere Bedingung seien mindestens zwei Betreuer zu finden, die sich nach einer Schulung um die Vögel kümmern, für Futter sorgen, das Taubenhaus putzen und die Eier austauschen. Ob das ein Verein übernehme, eine Schule oder städtischen Personal sei noch nicht geklärt. Im ersten Schritt gehe es aber erst einmal darum, das Gutachten und erste Kostenschätzungen zusammenzustellen. Wenn dies bei Verwaltung und Gemeinderat auf Zustimmung stoße, stehe die konkrete Planung an.