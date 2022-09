Kampf dem plötzlichen Herztod

Neben regionalen Spezialitäten und Leckereien steht beim nächsten Markt in der Halle in Schwenningen am Donnerstag, 29. September, der Verein „Region Lebensretter“ im Mittelpunkt des Feierabend-Events. Aktive Mitglieder des Roten Kreuzes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe und des Arbeiter-Samariter-Bundes erhalten am Stand der Wirtschaftsförderungsgesellschaft einen Gutschein für ein Freigetränk.

An ihrem Stand informieren die Lebensretter über den plötzlichen Herztod, der eine der häufigsten Todesursachen ist, weil Rettungskräfte oft zu spät kommen. Der Verein möchte die Zeit bis zum Beginn von Wiederbelebungsmaßnahmen verkürzen. Er hat daher seit 2018 ein App-basiertes System etabliert, mit dem Rettungsleitstellen registrierte Ersthelfer über Smartphone in der unmittelbaren Nähe des Notfalls orten und alarmieren können. „Diese professionellen Retter, die in den ersten drei bis fünf Minuten nach einem Herz- Kreislaufstillstand eintreffen, können die Überlebenschance von Patienten verdoppeln bis vervierfachen“, schreibt der Verein, der an seinem Stand auch um Spenden wirbt.

Zudem ist für Afterwork-Ambiente in der Alten Stahlbauhalle gesorgt: Bei musikalischer Umrahmung durch DJ Lars Tritschler können die Besucher an Foodtrucks schlemmen und regionale Produkte der Markthändler an deren Ständen genießen. Der Markt in der Halle (Lichtensteinstraße 6) ist am Donnerstag, 29. September, von 17 bis 22 Uhr geöffnet.