Junger Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Bei einem Unfall auf der B 27 zwischen Donaueschingen und Blumberg ist am Donnerstagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Motorradfahrer gegen 16.20 Uhr auf Höhe Riedböhringen mit hoher Geschwindigkeit hintereinander mehrere vorausfahrende Autos. Hierbei soll der unbekannte Fahrer eines Wagens in der Kolonne auf den linken Fahrstreifen ausgeschert sein, um ebenfalls zu überholen, so die Polizei. Um nicht auf den ausscherenden Wagen aufzufahren, musste der Motorradfahrer stark bremsen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, krachte in die Leitplanke und stürzte.

Die Polizei sucht Zeugen

Der 25-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Beim Eintreffen des Notarztes konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden. Er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des ausscherenden Autos setzte seine Fahrt in Richtung Blumberg fort.

Zeugen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem ausscherenden Wagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg unter der Telefonnummer 07702 /41066 oder beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter 07733 / 9960-0 zu melden.

